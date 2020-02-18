Bir devin 'satış' hikayesi! 2 ay içerisinde...

Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticilerinden Temsa, ilk olarak 23 Aralık'a kadar üretimi durdurduğunu açıklamıştı. 2020 yılının ocak ayına gelindiğinde ise TEMSA bir türlü üretime başlayamadı. Daha sonra ise yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle konkordato ilan ettiğini duyurdu. Şimdi ise Skoda Transportation’ın ana ortağı PPF ve Sabancı Topluluğu, yüzde 50-50 ortaklık yapısı ile, Temsa Ulaşım Araçları’nın tamamının satın alınmasını değerlendirmek üzere bir niyet mektubu imzaladı.

YENİDEN ÜRETİME BAŞLANMASI HEDEFLENİYOR

Sabancı'dan yapılan açıklamada, "Detaylı incelemenin tamamlanması, ortaklık görüşmelerinin olumlu neticelenmesi ve gerekli izinlerin alınmasına bağlı olarak, satınalma işlemi gerçekleştirilecektir. Skoda Transportation’ın Türkiye’ye olan güveni ve Sabancı Topluluğu’nun ülkesine olan sorumluluğu neticesinde, Temsa Ulaşım Araçları’nın yeniden üretime başlaması ve yeni bir büyüme ivmesi yakalaması hedeflenmektedir" denildi.

YILDA 10 BİN ARAÇ ÜRETİYOR

1968 yılında kurulan ve 1987'den beri Adana'da bulunan 510 bin metrekarelik üretim tesisinde faaliyetleri sürdüren Temsa, yılda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretiyor.

Temsa, Türkiye dışında, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya gibi önde gelen ekonomilerdeki önemli pazarların da yer aldığı dünya çapında 70'e yakın ülkede faaliyet gösteriyor.

İSVİÇRE MERKEZLİ ŞİRKETE SATILMIŞTI

Sabancı Holding otobüs üreticisi Temsa Ulaşım Araçları'ndaki sahip olduğu hissenin tamamını İsviçre merkezli True Value Capital Partners'a satmıştı.