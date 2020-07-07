Biyokütle Enerjisi Nedir, Nerelerde Kullanılır? Biyokütle Enerjisinin Özellikleri Ve Avantajları

Hızla artan nüfus ve sanayileşme beraberinde enerji ihtiyacını da getirdi. Biyokütle enerjisi, çevre kirliliğine neden olmadan sürdürülebilir enerji sağlamak için kullanılan başlıca kaynaklardan biridir. Biyokütle enerjisi tükenmez bir kaynaktır, her yerde elde edilebilir ve sosyo-ekonomik gelişmelere yardımcı olan özellikle kırsal alanlar için uygun ve önemli bir enerji kaynağı olarak görülür.



Biyokütle Enerjisi Nedir?



Biyokütle, bitki ve hayvan gibi canlılardan gelen maddelerle oluşturulan veya üretilen organik bir maddedir. Biyokütle enerjisi, bu maddelerdeki kimyasal enerjidir. Enerji üretiminde kullanılan en yaygın biyokütle malzemeleri bitkiler, odunlar ve atıklardır. Bunlara biyokütle hammaddesi denir.Biyokütle önce güneşten gelen enerjiyi içerir: Bitkiler güneş enerjisini karbonhidratlara, karbondioksit ve su ile fotosenteze dönüştürür.



Enerji, bu organizmalardan doğrudan veya dolaylı yöntemlerle kullanılabilir enerjiye dönüştürülür. Biyokütlenin yakılması sonucu açığa çıkan ısıdan elektrik üretimi yapılmaktadır. Ayrıca işlenerek biyoyakıt üretilmesi dolaylı bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.



Biyokütle Enerjisi Nerelerde Kullanılır?



Biyokütle enerjisi farklı alanlarda kullanılabilir. Bu enerji esas olarak ısı ve elektrik üretiminde kullanılır. Biyokütlenin enerjiye dönüştürülmesi sırasında üretilen ısı geri kazanılabilir.



Üretilen enerji elektriğe dönüştürülür ve süreçlerde gerekli olan güç için kullanılır ve fazla elektrik transformatöre verilir. Böylece çevredeki evlerin elektrik ihtiyaçları karşılanır. Elektriğin kullanılmadığı durumlarda, üretilen gazı arıtmak ve biyoyakıt olarak kullanmak mümkündür.



Aynı zamanda, bu enerjiyi üretme sürecinde, biyokütle şeklini farklılaştırarak ya da değiştirerek yan ürünler oluşur. Bu işlemde oluşan yan ürünler organik veya kimyasal gübreler olarak değerlendirilebilir. Kısaca biyokütle enerjisi, ısıtma ihtiyaçları, enerji veya elektrik ve biyoyakıt üretimi alanlarında kullanılmaktadır.



Biyokütle Enerjisinin Özellikleri ve Avantajları



Biyokütle kaynaklarından elektrik, ısı ve yakıt üretimi birçok farklı teknoloji kullanılarak gerçekleştirilebilir. Enerji üretimi için seçilen kaynaklar, termo-kimyasal veya biyokimyasal dönüştürme yöntemleriyle istenen teknolojiye uygun bir enerji formuna dönüştürülür. Biyokütle enerjisi avantajları ise:



- Biyokütle enerjisi, hammadde olduğu ve üretim durumu öngörülebilir olduğu sürece enerji kaynağı olma özelliğini taşır.

- Biyokütle kaynaklarından enerji elde etmek fosil yakıtlardan daha çevre dostudur. CO2, SOX, NOX gibi daha az emisyon sağlanır.

- Atık biyokütle kaynaklarından veya doğrudan yanmadan elde edilen biyogaz da çevre sorunlarının önlenmesine katkıda bulunur.

- Biyokütle enerjisi, ülkeler için arz güvenliği sağlayan yerel ve ulusal bir enerji kaynağıdır.

- Biyokütle enerji santralleri (BES) birçok enerji üretim tesisinden daha az maliyetlidir.