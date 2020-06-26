Borsa, güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 978,08 puan ve yüzde 0,86 değer kazanarak 115.117,03 puana çıktı. Bankacılık ve holding endeksi de yüzde 0,86 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,43 finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmemesi sonrası döviz kurlarında sınırlı da olsa düşüşler görülse de pay piyasalarında kar satışlarının etkisini artırdığı görüldü.

BIST 100 endeksi, dün 113.000-115.000 bandında dalgalı bir seyir izlemesi sonrası günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybıyla 114.138,95 puandan tamamladı.

Analistler, ekonomi yönetimi ve merkez bankalarının teşviklerinin devam edeceği beklentileri ile dünya borsalarında pozitif bir seyir izlendiğini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, bugün ABD'de de açıklanacak kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere veri akışının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 seviyesinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.