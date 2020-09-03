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    03.09.2020 - 10:00 | | AA

    Borsa güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 artışla 1.085,88 puandan başladı.

    Borsa güne yükselişle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 1,97 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 1.085,88 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,35 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,51 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,41 ile metal ana sanayi oldu.

    Dün 1.080-1.090 dar bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 değer kaybıyla 1.083,91 puandan tamamladı.

    Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün ve yarınki yoğun veri gündeminin de piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade etti.

    Bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektör ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

    AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,96 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,96) göre, bir önceki ay yüzde 11,76 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,88'e çıkacağı hesaplanıyor.

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