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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa İstanbul, endekslerden iki sıfır atıyor
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    27.07.2020 - 09:30 | | AA

    Borsa İstanbul, endekslerden iki sıfır atıyor

    BIST 30 ve BIST 100 endeksleri başta olmak üzere Borsa İstanbul tarafından hesaplanan BIST pay endeksleri bugün itibarıyla 1000 puanlık değerler olarak ifade edilecek.

    Borsa İstanbul, endekslerden iki sıfır atıyor

    Borsa İstanbul'un yapılan açıklamaya göre Borsa İstanbul, 100 binler ile ifade edilen borsa endekslerini sadeleştiriyor. BIST 30 ve BIST 100 endeksleri dahil TL olarak hesaplanmakta olan fiyat ve getiri cinsi 123 adet endeksten bugün itibarıyla iki sıfır atıyor.

    Zor ifade edilen endeks değerlerinden sıfır atılarak daha sade bir gösterge ifadesine geçilecek. Bu değişimle birlikte, Borsa İstanbul'da 100 bin puan ile ifade edilen endeks değerleri bundan sonra 1000 puanlık endeks değerleri olarak ifade edilecek. Şirketlerin değeri, fiyatı, arkasındaki güç ve emek değişmeyecek. 

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