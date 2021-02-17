Bot ve battaniye ‘kâr’lı çıktı

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı kart botu, mont ve battaniyeye yaradı. Kar botu, kışlık bot ve mont satışlarında yüzde 30’luk talep artışı görülüyor.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, karın bastırmasının perakedencinin elindeki mont, kaban, bot gibi yüksek fiyat segmentindeki ürünlerin satışına katkı sağladığını belirterek, “Kışlık ürün satışı devam ediyor. Kar yağışı yüksek fiyat segmentindeki ürünlere talebi artırdı. Ciroları yükseltti. Karın etkisinin satışlarda etkisinin bir süre daha sürmesini bekliyoruz” dedi.

Yüzde 30 artış var

Flo Mağazacılık CEO’su Burak Övünç, bastıran kar yağışının otomatik olarak kışlık botlara talebi hareketlendirdiğini söyledi. Geçen hafta kar yağacağı haberlerinin çıkmasının ardından hem mağazalarında hem de e-ticaret sitelerinde bu ürün segmentinde yüzde 30’a varan talep artışı gördüklerini dile getiren Övünç, “Talep artışı iki gündür devam ediyor. Bu ilginin bir süre daha devam edeceğini öngörüyoruz. Çocuk ve yetişkin bütün ürün gruplarında kar botu, outdoor bot, kışlık bot satışları patladı. Zaten şu dönemde önemli indirimler de sunuyoruz. 79 TL ile 300 TL arasında fiyatlarda botlarımız var. Kar yağışının olduğu bütün bölgelerden talep alıyoruz” diye konuştu. Övünç, kar botu alacaklara su geçirmez özelliği olması ve tabanlarının kaymazlığına dikkat etmeleri önerisinde bulundu.

Kışın simgesi

Kışın simgesi battaniyelere de önemli oranda talep var. Evlerde, iş yerlerinde kullanılan battaniye satışlarında artış görülüyor. Türkiye’de en iyi battaniye üretim merkezlerinden biri olan Uşak’ta da kış nedeniyle hareketlilik yaşanıyor. Uşaklı battaniye üreticileri, bu yıl pandemi nedeniyle hem yurtiçi hem de yurtdışına satışların azaldığını ifade ederek, ancak karın yoğunluğunun artmasıyla son dönemde talepte hareketlenme gördüklerini aktardı. Battaniye fiyatları 22-50 TL arasında değişiyor. Farklı battaniyeler, farklı sıcaklık seviyeleri sunuyor. Battaniye alırken pamuk oranının yüksek olmasına dikkat edilmesi öneriliyor. Doğal malzeme kullanılarak üretilen battaniyelerin tercih edilmesi nedeniyle pamuklular öne çıkıyor. Yataş yetkilileri de bu dönemde sanal mağazalarından satışlarının arttığını dile getirerek, yorgan ve battaniye talebinin öne çıktığını kaydetti.

Dış giyim önde gidiyor

Ayaydın Miroglio Grubu Genel Müdürü Uğur Ayaydın, genel olarak hafta sonu yasakları sayılmazsa işlerin iyi gittiğini kaydederek, şunları söyledi:

“Hafta sonu kapalı olduğumuz için yıl bazında yüzde 25 eksilerdeyiz ama genel olarak pozitifteyiz. Ama mağazalarda trafik yüzde 50 düşmüş durumda. Sömestirin üç hafta olması satışları olumlu etkiledi. Kardan önce ciddi yaz havası vardı. Tişört ve bluzlar satıyordu. İnce ürünler satıyordu. Karla beraber dış giyim, mont, kaban, botlar öne çıktı. Bunlar da üst segment ve ciroda ciddi pay olan ürünler. Şu ara onlara yoğun talep var. Genelde de bu ürün grubu ciroda yüzde 40-50 oranında pay tutuyor. Dış giyim şu ara çok talep görüyor.”