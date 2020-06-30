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    HaberlerEkonomi Haberleri Boykot büyüyor! Dev markalar bir bir katılıyor
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    30.06.2020 - 07:53 |

    Boykot büyüyor! Dev markalar bir bir katılıyor

    Sosyal medya reklamı boykotuna Ford, Microsoft, Adidas, Reebok ve Best Buy da katıldılar.

    Boykot büyüyor! Dev markalar bir bir katılıyor

    Nefret söylemini durdurmamakla suçlanan sosyal medya devi Facebook'a yönelik reklam boykotu büyüyor.

    Unilever, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo, Levi's ve Verizon'un aldıkları reklam boykotu kararına Microsof, Adidas, Reebok, Ford Motor ve Best Buy da katıldılar.

    Ford Motor yaptığı açıklamada, ABD'de sosyal medya platformlarına reklamları 30 gün için durdurma kararı aldıklarını ifade etti.

    Adidas ve Reebok da Temmuz ayında Facebook ve Instagram'a reklam vermeyecekler.

    Caddebostan Sahili'nde maske denetimiHavaların ısınmasıyla birlikte Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk sürüyor. Polis ekiplerinin sahil yolunda gezintiye çıkan vatandaşlara maske denetimi devam ediyor.
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