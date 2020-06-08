Brüksel Havalimanı'ndaki yer hizmetleri firmasından iflas kararı

Brüksel Zaventem Havalimanı'nda faaliyet gösteren Swissport firması, operasyonların sonlandırılacağını duyurdu.

Açıklamada, firmanın Belçika'daki yer hizmetlerinden yıllardır zarar ettiği, son dönemde gelecek beklentilerinin de olumsuz olduğu kaydedildi.

Firmanın, havacılık sektörünün içinde bulunduğu zorlu dönemde mali yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğine işaret edilen açıklamada, bu nedenle iflas başvurusu kararı alındığı belirtildi.

Brüksel Havalimanı'nda bagaj hizmetleri sunan Swissport Belçika, yaklaşık 1.500 kişiye iş imkanı sağlıyordu. Brüksel Zaventem Havalimanı, yer hizmetlerinde Swissport veya Aviapartner'le çalışıyordu. Söz konusu şirketlerin çalışanları son yıllarda sıklıkla greve gidiyordu. Özellikle yoğun seyahatlerin olduğu tatil dönemlerinde yapılan grevler nedeniyle yolcular olumsuz etkileniyordu.