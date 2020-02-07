Burberry coronavirüs nedeniyle Çin’de 24 mağazasını kapattı

Şirket açıklamasında, talepteki gerilemenin “ciddi” olduğuna dikkat çekildi ve söz konusu durumun hem Çin hem de Hong Kong’da yaşandığını ifade etti.

Açıklamada, ortaya çıkan bu durum ile ilgili "yatıştırıcı adımlar" atılacağı da vurgulandı; ancak, alınan aksiyonların Mart’ta bitecek mali yıl üzerinde kısıtlı etkisi olacağı belirtildi ve mali yılın bitiminde perakende satışlar ile ilgili bir güncelleme yapılacağı eklendi.

Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkan Yardımcısı Pan Gongsheng, coronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için desteğini artıracağını, ancak coronavirüsün kontrol altına alındığı zaman ekonomik faaliyetin toparlanmasının beklendiğini açıkladı.