Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ilişkin hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, büyükbaş sayısı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 1,6 artarak 18 milyon 158 bin baş olarak gerçekleşti. Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı yüzde 1,6 artarak 17 milyon 963 bin baş, manda sayısı da yüzde 5,9 artarak 195 bin 88 baş oldu.

Küçükbaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11,6 artarak 54 milyon 113 bin olarak kayıtlara geçti. Küçükbaş hayvanlardan koyun sayısı söz konusu dönemde yüzde 13 artarak 42 milyon 127 bin oldu. Keçi sayısı da yüzde 7 artarak 11 milyon 986 bine yükseldi.

Yapağı, kıl ve tiftik üretimi arttı

Yapağı üretimi 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 79 bin 574 ton, kıl üretimi yüzde 3,9 artarak 6 bin 401 ton ve tiftik üretimi ise yüzde 22 artarak 463 ton olarak gerçekleşti.

Bal üretimi yüzde 4,8 azalarak 104 bin 77 ton, bal mumu üretimi da yüzde 5,2 azalarak 3 bin 765 ton oldu.

İpek böcekçiliği faaliyeti yapan köy sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,9 azalarak 662'ye geriledi. İpek böcekçiliğiyle uğraşan hane sayısı da yüzde 4,7 azalarak 1965 oldu. Açılan tohum kutusu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2 azalarak 5 bin 775, yaş ipek kozası miktarı ise aynı dönemde yüzde 0,1 artarak 90 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde toplam kümes hayvanı sayısı yüzde 10,7 yükseldi.