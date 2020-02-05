Cantek yapay zekalı bitki fabrikası kurdu

Topraksız ve güneş görmeyen kapalı alanda yüzde 95 daha az su kullanılarak üretim yapılan Farminova Bitki Fabrikası’nda, hiçbir zirai mücadele ilacına gerek duyulmadan 365 gün 24 saat üretim gerçekleşiyor.

Yapay zekâ ile yönetilen tesisin fiyat istikrarına katkı sağlayacağını belirten Cantek Group Yönetim Kurulu Başkanı Can Hakan Karaca, “Bir gıda bundan sonra bir keresinde 1 lira, bir keresinde 10 lira olmayacak. Fiyatı her zaman 2 lira olacak. Tüketici de bütçesini ona göre ayarlayacak” dedi.