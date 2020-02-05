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    HaberlerEkonomi Haberleri Cantek yapay zekalı bitki fabrikası kurdu
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    05.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Cantek yapay zekalı bitki fabrikası kurdu

    Gıda saklama ve işleme sektöründe faaliyet gösteren Cantek Group, Antalya’da, Avrupa’nın aktif en büyük bitki fabrikasını kurdu.

    Cantek yapay zekalı bitki fabrikası kurdu

    Topraksız ve güneş görmeyen kapalı alanda yüzde 95 daha az su kullanılarak üretim yapılan Farminova Bitki Fabrikası’nda, hiçbir zirai mücadele ilacına gerek duyulmadan 365 gün 24 saat üretim gerçekleşiyor.

    Yapay zekâ ile yönetilen tesisin fiyat istikrarına katkı sağlayacağını belirten Cantek Group Yönetim Kurulu Başkanı Can Hakan Karaca, “Bir gıda bundan sonra bir keresinde 1 lira, bir keresinde 10 lira olmayacak. Fiyatı her zaman 2 lira olacak. Tüketici de bütçesini ona göre ayarlayacak” dedi.

    Çamlıca Kulesi’nde inşaat çalışmalarında sona gelindiÇamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. 365 metre yüksekliğindeki kulenin alt kısmının da tamamlandığı görüldü. Kuledeki çalışmalarda gelinen son durum ise havadan görüntülendi.
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