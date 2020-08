Cari açığa teknoloji freni

Dünyada yatırımların hız kestiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde 32'si İMES OSB'de, 8'i de Makine İhtisas OSB'de bulunan 40 fabrikanın açılışı dün Kocaeli'de yapıldı.

Dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim üssü olan MESS Teknoloji Merkezi'yle aynı anda açılışı yapılan fabrikalar, makine, demir-çelik, kimya, plastik, inşaat, metal, ambalaj, alüminyum, toplu taşıma ve elektrik gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyor.

Fabrikalar arasında dünyanın en yeni döküm fabrikası, Avrupa'nın kendi alanında en büyük makine parkuruna sahip fabrikası, Avrupa'nın tek çatı altındaki en büyük entegre ve akıllı kompresör fabrikası ve Türkiye'nin en büyük aydınlatma fabrikası bulunuyor.

Otomotiv yan sanayisinde ilk defa yerlileştirilecek ürünleri üretenler, paslanmaz çelik üretenler ve yüzde 100 ihracata çalışanlar da fabrikalar arasında yer alıyor.

En fazla yatırım Parsan Makina'dan

40 fabrika, yaklaşık 4 milyar TL'lik yatırımla hayata geçirildi. 40 fabrika arasında en fazla yatırım rakamına 1 milyar lira ile Parsan Makina Parça San. Tic. AŞ sahip olurken, Parsan Makina'yı, 500 milyon lira ile EAE Elektrik Asansör End. AŞ, yine 500 milyon lira ile Silvan Sanayi AŞ, 480 milyon lira ile Yazıcı Demir Çelik San. ve Tur. Tic. AŞ, 300 milyon lira ile EAE Elektrik Asansör End. AŞ, 260 milyon lira ile Dalgakıran Makina San. ve Tic. AŞ, 100 milyon lira ile Haskar Çelik Boru Profil Metal İşleme San. ve Tic. AŞ, 50 milyon lira ile Ağır Global Dış Tic. AŞ, 40 milyon lira ile Biel Metal İşleme Polimer Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti., 38 milyon lira ile Som Kağıt ve Karton İşleme San. ve Tic. AŞ takip etti.

En fazla istihdam EAE Elektrik Asansör End. AŞ'den

40 fabrikanın, doğrudan 4 bin kişiye istihdam sağlaması planlanırken, dolaylı olarak etkilenecek sektörlerle binlerce kişilik ilave istihdama da imkan oluşturması bekleniyor.

40 fabrika arasında en fazla istihdam planlayan ise EAE Elektrik Asansör End. AŞ olarak belirlendi. 600 kişiye istihdam sağlayacak EAE Elektrik Asansör End. AŞ'yi, 550 kişilik istihdamla Parsan Makina Parça San. Tic. AŞ, 545 kişilik istihdamla yine EAE Elektrik Asansör End. AŞ, 400 kişilik istihdamla Dalgakıran Makina San. ve Tic. AŞ, 315 kişilik istihdamla Silvan Sanayi AŞ, 260 kişilik istihdamla ONAT Alüminyum San. Tic. AŞ, 110 kişilik istihdamla Haskar Çelik Boru Profil Metal İşleme San. ve Tic. AŞ izledi.

Makine İhtisas OSB'deki 8 fabrikanın ihracat hedefi 500 milyon dolar

Makine İhtisas OSB'de açılışı yapılan 8 fabrikanın (Parsan Makina Parça San. Tic. AŞ, EAE Elektrik Asansör End. AŞ, Yazıcı Demir Çelik San. ve Tur. Tic. AŞ, EAE Elektrik Asansör End. AŞ, Dalgakıran Makina San. ve Tic. AŞ, Haskar Çelik Boru Profil Metal İşleme San. ve Tic. AŞ, Ağır Global Dış Tic. AŞ ve Hibrit Bina Sistemleri AŞ) yaklaşık yatırım bedeli 2,7 milyar lira olurken, yıllık toplam 500 milyon dolar ihracat yapma hedefi bulunuyor.

İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde açılan 32 fabrikanın (ARK Asansör Mak. ve Motor San. Tic. AŞ, SUKAP Kimya Plastik Sanayi Ticaret AŞ, Silvan Sanayi AŞ, Poverplast Plastik Otomotiv Dış Tic. ve San. AŞ, Uniplast Plastik ve Amb. Malz. San. Tic. Ltd. Şti., Büyükoğlu İnş. Malz. ve San. Dış Tic. Ltd. Şti., Kaya Kalıp Erozyon, ER-EL Makina Yedek Parça İmalatı San. Tic. Ltd Şti., Eltesan Elektro Mekanik Soğutma San. ve Tic. AŞ, Bektaş Metal San. ve Dış Tic. Ltd. Şti., Fon Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti., Som Kağıt ve Karton İşleme San. ve Tic. AŞ, ONAT Alüminyum San. Tic. AŞ, Airbags Plastik Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Plastitek, Valbruna Paslanmaz Çelik, Aris İskele, Üçgen CNC Metal İşleme Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., Makfen, HÜBNER Toplu Taşıma Sistemleri Teknik Çözümleri San. ve Tic. A.Ş., Karaser Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti., Umar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ, İtal End. Makinalar İthalat İhracat San. Tic. AŞ, Rainas Elektrik ve Aydınlatma Malzemeleri İmalat ve San. Tic. Ltd. Şti., Biel Metal İşleme Polimer Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti., Normatek Vida Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti., Sofitec TR Otomotiv, Primestrap, Atlantis Mühendislik Golf Peyzaj Tarımsal Sulama Sistemleri İnş. Taah. San. ve Ltd. Şti, İltekno İleri Tekn. Müh. ve Tic. AŞ, Qfe Makine San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Aykom Kompozit ve Aydınlatma Erhan Aylanç) toplam yatırım değeri de 1 milyar lira olarak belirlendi. İlerleyen süreçte burada 50 milyon dolar tutarında ilave ihracat tutarı ortaya çıkması bekleniyor.

10 projeye 1 milyar lira sabit yatırım

Bu arada, 40 fabrikanın dünkü açılış töreninde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın ilk çağrısına ilişkin destek verilecek 10 projenin duyurusu da yapıldı.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın en temel amacı, cari açık verilen kritik sektörlerdeki ürünleri yerli imkan ve kabiliyetlerle üretmek olurken, programı kapsamında ilk çağrı makine sektörüne yapılmıştı. Gelen başvurular arasında sektöre seviye atlatacak 10 projenin destek kararının tamamlandığı bildirildi.

Buna göre, söz konusu projeler için 1 milyar liraya yakın sabit yatırım yapılacak. Projelerin Ar-Ge'sini TÜBİTAK, yatırım harcamalarını KOSGEB finanse ederken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da stratejik devlet teşvikleri verecek.

Destek verilecek projeler; robotik, eklemeli imalat, ileri malzemeler, çip teknolojisi, elektrikli ve insansız ulaşım sistemleri gibi konularda ön plana çıkıyor. Firmaların gerçekleştireceği üretimle Türkiye'nin teknolojik olarak dışa bağımlı olduğu sistemler yerli ve milli olacak.