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11.11.2020 - 10:07 |

Cari açık 2.3 milyar dolar oldu

Ödemeler dengesi eylülde 2 milyar 364 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 27 milyar 539 milyon dolar oldu.

Cari açık 2.3 milyar dolar oldu

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bir önceki yılın Eylül ayında 2 milyar 828 milyon dolar fazla veren cari işlemler  hesabında bu ayda 2 milyar 364 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun  sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 27 milyar 539 milyon dolar  oldu.

Ayrıntılar şu şekilde:

"Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir  önceki yılın aynı ayına göre 3.044 milyon ABD doları artarak 3.709  milyon ABD dolarına yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net  girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 2.869 milyon ABD doları  azalarak 1.692 milyon ABD dolarına gerilemesi etkili olmuştur. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın Eylül  ayında 6.046 milyon ABD doları fazla vermişken bu ayda 3.236 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net  gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 1.916 milyon ABD doları  tutarında azalarak 1.555 milyon ABD dolarına gerilemiştir.

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir önceki yılın  aynı ayına göre 615 milyon ABD doları azalarak 544 milyon ABD doları  olarak gerçekleşmiştir. İkincil gelir dengesi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı  ayına göre 106 milyon ABD doları artarak 197 milyon ABD doları  olmuştur.

Finans Hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 437 milyon ABD  doları olarak gerçekleşmiştir. Portföy yatırımları 607 milyon ABD doları tutarında net çıkış  kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı  yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 322 milyon ABD doları net  satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 424 milyon ABD  doları net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 92  milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı  muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 512 milyon ABD doları  net artış gösterirken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 952 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak  bankalar 805  milyon ABD doları net kullanım, Genel Hükümet ve diğer sektörler ise  sırasıyla 48 milyon ABD doları ve 396 milyon ABD doları net geri ödeme  gerçekleştirmiştir. Resmi rezervlerde bu ayda 3.631 milyon ABD doları net azalış  gözlenmiştir."

Otobüste rezalet! Kendini böyle savundu: 'İki taraflı zannetim'Bursa’da Mustafa Ç.’nin (38), halk otobüsünde iki genç kadına bakarak, kendisini tatmin ettiği öne sürüldü. Fark edilmesi üzerine kendisini ‘iki taraflı olduğunu sandım’ diyerek savunan Mustafa Ç.’nin o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Mustafa Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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