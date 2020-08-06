Çatıya cepheye güneş paneli

Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını her geçen yıl biraz daha artıran Türkiye, çatılardaki güneş enerjisi kollektörleri ile sıcak su üretiminde dünya üçüncülüğüne yükseldi. Çin ve ABD’nin ardından sıcak su elde etmede güneşten en fazla yararlanan ülke olan Türkiye, yıllık 200 milyon dolarlık enerji tasarrufu sağladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çatı ve cephe uygulamalarıyla kendi elektriğini üreten bir yatırımcı profili ortaya çıkarmayı amaçladıklarını belirterek, “Hanelerde, otellerde, hastanelerde, kamu kurumlarında, okullarda, tarlalarda, sanayi kuruluşlarında çatıların güneş panelleriyle parlamasını istiyoruz” dedi.

6 bin MW’yi aştı

Bakanı Dönmez, “Güneş enerjisi kurulu gücü ve güneşten elektrik üretimi konusunda son yıllarda ciddi bir atak yaptık. Özellikle lisanssız üretimin bugün yüzde 90’ından fazlasını güneş enerjisi santralleri oluşturuyor” dedi. Türkiye’nin güneş enerjisinde kurulu gücünün 6 bin MW’yi aştığını kaydeden Dönmez, şunları söyledi: “Her yıl yapmayı hedeflediğimiz 1000 MW’lık YEKA-GES yarışmalarıyla güneşin toplam enerji portföyü içerisindeki payını da artıracağız. Son iki yılda yapılan toplam kurulu güç yatırımlarına baktığımızda güneş 1547 MW ile ilk sırada geliyor. Bunda özellikle lisanssız üretimdeki üst limitin 5 MW’a çıkarılması, vergiden muaf bir sistemin getirilmesi ve üretilen elektriğin öz tüketiminin fazlasının satılması önemli bir yer tutuyor. Şimdi önümüzde Mini YEKA-GES yarışmalarımız olacak. Mini YEKA’larla yerli ve yenilenebilir enerjide yeni bir sayfa açacağız. 36 ilimiz için güneş enerjisine dayalı 10, 15, 20 MW arasında değişen 74 yarışma düzenleyeceğiz. Böylece ülkemizin dört bir yanındaki küçük ve orta ölçekli daha fazla yatırımcının yenilenebilir enerji üretimine dâhil olmasını sağlayacağız.”

Çatının cazibesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeler ile ekonomik yapılabilirliği daha cazip hale getirilen çatı ve cephelerde güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu sayesinde kendi elektriğini güneşten üreten haneler, sanayi tesisleri, tarımsal faaliyetler her geçen gün artıyor. Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında fotovoltaik güneş panellerinin yerli üretiminin ve yerliliğinin de her geçen gün arttığı Türkiye’de çatılarda kurulan fotovoltaik güneş enerjisi panellerinin kapasitesi 270 MW’yi geçti. Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası’na göre, yıllık toplam güneşlenme süresi 2 bin 741 saat (günlük ortalama 7,5 saat), yıllık ortalama gelen güneş enerjisi bin 527 kWh/metrekareyıl olan Türkiye’nin, güneş enerjisine dayalı kurulu güç kapasitesini artırma potansiyeli oldukça yüksek.