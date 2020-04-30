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    HaberlerEkonomi Haberleri Çeltik ithalatında lisans geçerlilik süresi uzatıldı
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    30.04.2020 - 09:36 |

    Çeltik ithalatında lisans geçerlilik süresi uzatıldı

    Çeltik ithalatı için Ticaret Bakanlığı tarafından verilen ithal lisansların geçerlilik süresi 30 Haziran'a uzatıldı.

    Çeltik ithalatında lisans geçerlilik süresi uzatıldı

    Ticaret Bakanlığı'nın, Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, çeltik ithalatında bakanlıkça düzenlenen ve daha önce 31 Mayıs 2020 olarak belirlenen ithal lisansların geçerlilik süresi 30 Haziran 2020 olarak belirlendi.

    Kars'ta definecilerin açık bıraktığı kuyuya düşen boğa vinç yardımıyla kurtarıldıKaraçoban köyünde define aramak için açılıp daha sonra üzeri tenekeyle örtülen kuyuya düşen bir boğa vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkartıldı.
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