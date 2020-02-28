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    28.02.2020 - 13:45 | | Foreks

    Cenevre Otomobil Fuarı iptal edildi

    Cenevre Otomobil Fuarı'nı düzenleyen Palexpo şirketi otomobil üreticilerini koronavirüs salgını nedeniyle fuarın iptal edildiği konusunda bilgilendirdi.

    Cenevre Otomobil Fuarı iptal edildi

    Çin'de başlayan Koronavirüsü nedeniyle iptal edilen Dünya Mobil Kongresi'nin ardından gözler Cenevre Otomobil Fuarı'ndaydı. 5 Mart'ta kapılarını ziyaretçilerine açacak olan fuar iptal edildi.

    Geçtiğimiz hafta korona virüsü endişesi nedeniyle binden fazla kişinin katılacağı tüm etkilikleri durdurma kararı alan İsviçreli yetkililer, Cenevre Otomobil Fuarı'nı da iptal etti.

    "BU DURUMDAN ÜZGÜNÜZ"

    Gelecek hafta Cenevre kentinde gerçekleştirilmesi planlanan otomobil fuarının organizatörü Palexpo Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Maurice Turrettini yaptığı açıklamada şovun iptal edildiğini duyurdu. Turrettini açıklamasında, "Bu durumdan üzgünüz. Ancak tüm katılımcıların sağlığı bizim ve katılımcılarımızın en önemli önceliğidir. Bu, bir zorunlu gerekçe ve Cenevre'de büyük yatırım yapan yatırımcılar için büyük bir kayıp” ifadelerini kullandı. Öte yandan dünya genelindeki toplam vaka sayısı 83 bin 898'e yükseldi.

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