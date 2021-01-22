22.01.2021 - 13:24 | | AA
Cep telefonu üreticilerine ithalatta gözetim muafiyeti
Yatırım teşvik belgesi kapsamında üretime tabi tutulmak üzere cep telefonu aksam ve parçalarının demonte halde ithalatı gözetim uygulamasından muaf tutuldu.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, yatırım teşvik belgesi kapsamında cep telefonu üretimine tabi tutulmak üzere aksam ve parçaların demonte halde, 31 Ağustos'a kadar gerçekleştirilecek ithalatı, 200 dolarlık birim gümrük kıymeti uygulamasından muaf tutuldu.
Evlilik teklifi pahalıya mal oldu! 'Bütün düğün parası gitti'Antalya'da yaşayan İsmail Göksu, kız arkadaşı Gözde Yıldırım'a arkadaşlarıyla birlikte yaptığı driftli evlilik teklifi pahalıya mal oldu. Teklifine 'evet' cevabı alan Göksu, kesilen ceza ile hayatının şokunu yaşadı. Evlilik teklifi organizasyona katılan kişilere toplamda 78 bin 137 lira ceza kesildi. Bu olayın ilgi çekeceğine inanıyordum ama bu kadarını da beklemiyordum diyen damat adayı; "Ceza yiyen bazı arkadaşlarım, 'Bütün düğün paramız gitti. Ben sizin düğününüzde takı takacaktım. Takıyı önceden takmış olduk' diye konuşuyor" dedi. Gözde Yıldırım ise; Bu güzel fikrin sonu bu olmamalıydı. Yüzyılın evlenme teklifi bu. Bu kadar pahalı bir düğün iptal olmayacak. Cezamızın tekrar ele alınarak ya iptal edilmesi ya da hafifletilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.