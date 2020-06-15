Cep’te 4’lü kamerayla geldi

Arkada dörtlü kamera kurulumu olan Note 9’un 48 MP ana lensi, her türlü ışık ortamında net, ultra yüksek çözünürlükte fotoğraf çekilmesini sağlıyor. 8 MP’lik geniş açılı lensi ise büyük grup fotoğrafları çekiyor. 13 MP’lik ön kamerası var. 6.53 inç Nokta Ekran ile yepyeni bir görünüme kavuşuyor. 5020 mAh batarya ve 18W hızlı şarj desteği sunuyor. Note 9’un 3 GB+64 GB modeli 2.999TL, 4GB+128 GB modeli ise 3.199 TL’den Mi Store ve online kanallarda satışa sunulacak.