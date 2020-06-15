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    HaberlerEkonomi Haberleri Cep’te 4’lü kamerayla geldi
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    15.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Cep’te 4’lü kamerayla geldi

    Xiaomi, Redmi Note 9’u Türkiye’de satışa sundu.

    Cep’te 4’lü kamerayla geldi

    Arkada dörtlü kamera kurulumu olan Note 9’un 48 MP ana lensi, her türlü ışık ortamında net, ultra yüksek çözünürlükte fotoğraf çekilmesini sağlıyor. 8 MP’lik geniş açılı lensi ise büyük grup fotoğrafları çekiyor. 13 MP’lik ön kamerası var. 6.53 inç Nokta Ekran ile yepyeni bir görünüme kavuşuyor. 5020 mAh batarya ve 18W hızlı şarj desteği sunuyor. Note 9’un 3 GB+64 GB modeli 2.999TL, 4GB+128 GB modeli ise 3.199 TL’den Mi Store ve online kanallarda satışa sunulacak.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, depreme ilişkin açıklamalarda bulunduKandilli Rasathanesi saat 18.09'da da Karlıova'da 4.7 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini bildirdi. Bingöl Valiliği bir korucunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karlıova ilçesi Elmalı köyünde depreme ilişkin açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Bingöl'deki depremde 18 kişi yaralandı. Yaralılardan şu an itibarıyla kritik durumda olan vatandaşımız yok.' dedi.
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