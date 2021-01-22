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22.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Cepte üretim için gün sayılıyor

Cepte dünya devleri Türkiye’de üretime başlamak için gün sayıyor. Yatırımını açıklayan firmalar gelecek aylarda üretime başlayacak. Oppo, Türkiye'de akıllı telefon üretimi gerçekleştireceğini geçen ay açıklamıştı. Oppo’nun gelecek aylarda üretime başlaması bekleniyor. Yapılacak yatırımla, Türkiye'nin şirketin Avrupa bölgesindeki üretim üssü olması planlanıyor.

Cepte üretim için gün sayılıyor

Çinli akıllı telefon üreticisi Tecno da, Türkiye'ye yatırım yapma kararı aldı. 25 milyon dolardan fazla bir yatırımla üretim planlanması için gerekli adımları atan şirket, Türkiye'de ilk akıllı telefonunu mart ayı içerisinde üretecek. Şirket açıklamasına göre, İstanbul Pendik'te yer alan fabrika, Türk tüketicisinin beklentilerine hizmet vermek ve Avrupa pazarına dağıtım sağlayacak bir üretim üssü olmak için kuruluyor. Oppo ve Tecno'nun yanı sıra aralarında akıllı telefon pazarının öne çıkan oyuncularının da bulunduğu çeşitli şirketlerin Türkiye'ye yapacağı yatırımları açıklaması bekleniyor.

Diğerleri sırada

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, daha önce AA’ya yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “Dünyada en çok satışa sahip cep telefonu üreticileri Türkiye'ye yatırım kararı aldı. Oppo yaklaşık 50 milyon dolar tutarında bir yatırım açıkladı. Görüştüğümüz benzer uluslararası teknoloji firmalarının da yakın zamanda yatırımlarını açıklamasını bekliyoruz."

Türkiye cazibe merkezi

Akıllı telefon şirketlerinin üretim için Türkiye’yi tercih etmesinde Türkiye’nin altyapısı, konumu ve şirketlere sunduğu imkanlar önem taşıyor. Burak Dağlıoğlu, Türkiye’nin eğitimli genç iş gücü, sofistike endüstriyel altyapısı, güçlü dijital altyapısı ve geniş bir pazara erişim imkanı ile yerli ve uluslararası dijitalleşme yatırımları için bölgesinde bir çekim noktası olduğunu belirtmişti.

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