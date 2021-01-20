Cerebrum Tech: Türkiye'den dünya devi olmaya aday teknoloji şirketi

Türkiye'ye teknoloji ve inovasyon alanında yeni bir soluk getirecek yolculuğunu, Cer Modern'den canlı yayınlanan çevrimiçi etkinlikle basın mensupları ve teknoloji uzmanlarıyla paylaşan Erkul, bu yolculukta Türkiye'nin potansiyeline inanan, teknolojiye tutkulu, dijital dönüşüme yön vermek isteyen ve köklü deneyimleriyle, girişimci ruhlardan oluşan bir ekibin bir araya geldiğinin de altını çizdi.

Cerebrum Tech'in ana iş alanlarını 7 odak teknoloji oluşturuyor. Bunlar; yapay zeka, veri analitiği, robotik, blok zinciri, uygulama geliştirme, AR/VR teknolojileri ve siber güvenlik. Ayrıca toplantıda Ankara, İstanbul, San Francisco, Londra ve Seul ofislerinin açılışı da eş zamanlı olarak gerçekleşti.

“Gençlere İlham Vermenin Önemi”

Dünya teknoloji devlerini yurt içinde ve yurt dışında uzun yıllar temsil eden, yeni girişimiyle Türkiye'de ve dünyada öncü bir teknoloji ekosistemi oluşturmayı hedeflediğini belirten Erkul, genç nesillere ilham vermenin de önemine dikkat çekti ve ekledi:

"Ülkemizdeki genç nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 15,6 ve bu oran ile 28 AB ülkesi arasında birinci sıradayız. Gençler bizler için çok önemli çünkü dijital dönüşümün içinde olan, teknolojiyi en iyi bilen onlar.

"İşte bundan dolayı ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğunda onların varlığı ve büyük teknoloji ekosistemimize dahil olmaları son derece önemli. Bugünün ve geleceğin iş dünyasını dijital nesiller şekillendirmeye başlıyor.

"Bugün gençlerimiz internet, sosyal medyada yer alma, oyun oynama üzerinde yüksek kullanım oranlarına sahipler. Bu pek çok kişiyi tedirgin etmekte ancak biz bu duruma çok farklı bir bakış açısıyla yaklaşmayı tercih ediyoruz.

"Aslında bu sayede dijital dönüşüm becerilerini ve geleceğin mesleklerini daha kolay benimsiyorlar. Kodlama, programlama, yapay zekâ, veri bilimi, dijital pazarlama, iletişim gibi alanlarda çevrimiçi pek çok eğitim alarak kendilerini geliştirmelerini önemsiyoruz.

"Ayrıca gençlerimizin teknoloji alanında yeni girişimler çıkarmaya yönelik iştahları her geçen gün daha da artıyor. İşte tam bu noktada, ülkemizin dijital dönüşümde katma değer yaratması yolunda, gençlerin girişimcilik ruhunu yükselterek, onlara hedeflerini gerçekleştirmeye inanmaları için ilham olmak istiyoruz."

Cerebrum Tech ekibi olarak, tutkuları ve kaynakları bir araya getirerek bir dijital dönüşüm ekosistemi oluşturmayı hedeflediklerini belirterek katılımcılara, "Sizce de vakti gelmedi mi?" diye soran Erkul, "Gelecekte hem yerel hem de küresel ölçekte bu ekosistemi büyütüp, geliştireceğiz. Ülkemizin gerçekten büyük bir potansiyeli var. Bu potansiyeli bir an önce çıkarmaya ihtiyaç, bizde de bu ihtiyacı giderecek bir iştah var. Dinamik, değişime açık ve giderek büyüyecek ekosistemimizi köklü deneyimlerimiz ve becerilerimiz ile oluşturmaya hazırız" diye ekledi.

Türkiye'nin ilk web ve medya portalı olan Türkport Elektronik Yayıncılık ve İletişim A.Ş'de Kent Rehberi Muhabiri olarak 1999 yılında çalışma hayatına başlayan Erkul, 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde akademisyen olarak çalışma hayatını sürdürdü.

2005 yılında kurduğu Türkiye'nin ilk bilişim portalı olma özelliğine sahip e-devlet bilgi portalıwww.dijitaldevlet.net ve 2008 Şubat ayında kurduğu uluslararası e-devlet portalıwww.digital-goverment.net ile Türkiye, Avrupa ve Amerika'da e-devlet alanında birçok ödüle layık görüldü.

2008-2009 akademik yıllarında doktora burslusu olarak Harvard Üniversitesi'nde bir proje sonucu kurulan ve Prof. JaneFountain'ın direktörlüğünde faaliyet gösteren National Center ForDigitalGovernment'ta çalışmalarda bulundu.

2009 Yılı içerisinde Massachusetts Üniversitesi'nde Kamu Politikaları, Girişimcilik ve e-Devlet konularında akademik çalışmalarına devam eden Erkul, 2013 Haziran ayında Harvard Üniversitesi John F. Kennedy Kamu Yonetimi Okulunda Inovasyon için Ekonomik Kalkınma Programına katıldı.

Prof. CalestousJuma'nın başkanlığını yaptığı program boyunca kamu politikaları, inovasyon, girişimcilik konularında çalışmalarda bulunmuştur.Erkuldoktorasını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilim dalında yaptı ve halen Merkezi Brüksel'de bulunan Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyi'nde TBD Temsilciliği görevi ve Türk-Amerikan Bilim Adamları Derneği (TASSA) üyeliği bulunuyor.

Merkezi Brüksel'de bulunan Avrupa Bilişim Dernekleri Konseyi (CEPIS) Başkan Yardımcılığı ve Türkiye Bilişim Vakfı yürütme kurulu üyeliklerini ise halen sürdürmektedir. 2020 Aralık ayında, Global Girişimcilik Network'ü (GENTürkiye) yönetim kuruluna seçildi.

2010-2013 yılları arasında Microsoft Türkiye Kamu İsleri, Akademik Programlar ve Sosyal Sorumluluk Programları Direktörlüğü, 2013-2014 arasında ise Ortadogu Afrika Bölgesinde 79 ülkeden sorumlu Microsoft planlama direktörlüğü görevlerini yapmış olup; 2014-2018 yılları arasında, Samsung Türkiye Kamu Sektörü & Kurumsal İlişkiler Direktörü ve ülke sözcülüğü görevlerini de yürüten R. Erdem Erkul, 2018 Temmuz-2020 Kasım ayları arasında ise Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini yürüttü.

Harvard Business Review gibi saygın iş ve teknoloji dergilerinde makaleler kaleme almıştır. TEDx konferansının konuşmacılarındandır. Spotify üzerinden “Dijital Dünya“, “Teknoloji ve Sosyoloji” podcast serilerini yayınlamaktadır. YouTube üzerinden müzikten teknolojiye pek çok alanda yayınlar yapıyor.