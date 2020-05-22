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    HaberlerEkonomi Haberleri Cevap belli oldu! Çalışanlar 'evde de olur' dedi...
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    22.05.2020 - 08:52 |

    Cevap belli oldu! Çalışanlar 'evde de olur' dedi...

    Sağlığımız için evlere kapandık, işimizi de eve taşıdık. Peki bundan sonra ofis hayatı nasıl olacak? 303 firma çalışanıyla yapılan ankete göre evden çalışmaya alıştık. Anket katılımcılarının yüzde 74’ü salgın bitse de haftada 2-3 gün evden çalışmak istiyor.

    Cevap belli oldu! Çalışanlar 'evde de olur' dedi...

    Corona virüs sonrası zorunlu olarak başlayan evden çalışma süreci birçok şirket için kalıcı hale geliyor. Uluslararası firmalar korona sonrası da uzaktan çalışacağını açıkladı. Bu model Türkiye için oldukça yeni. Çalışanların yeni iş modeline yaklaşımını görmek isteyen Cushman & Wakefield bir anket yaptı.

    Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre ticari gayrimenkul danışmanlık pazarında faaliyet gösteren şirket 207 uluslararası 96 yerli olmak üzere 303 firmadan 1142 kişiye 6 soru sordu. Web konferans yoluyla yapılan çalışmada en dikkat çeken soru “COVID-19 riski tamamen ortadan kalktığında evden çalışma ne sıklıkta olmalı?” oldu. Katılımcıların yüzde 74’ü önümüzdeki günlerde iş yaşamının yüzde 40 ile 60 oranında evden yürütülebileceğini belirtti.

    Cushman & Wakefield yönetici ortağı Tuğra Gönden, “Bundan sonra iş hayatı birçok kişi için ne tamamen evde ne de eskisi gibi hep ofiste olacak. Yarı yarıya çalışma daha yaygın uygulanacak. Ortalama haftada 2 gün evden çalışılmasını bekliyoruz” dedi.

    ÇALIŞANLARA YÖNELTİLEN SORULAR VE YANITLARI ŞÖYLE

    COVID-19 öncesi evden çalışıyor muydunuz? Evet ise kaç gün?

    Katılımcıların yüzde 74’ü daha önce evden çalışmadıklarını belirtirken, haftanın bir günü evden çalışanların oranı ise yüzde 18 olduğu görülüyor. Bu oran, COVID-19 öncesi uzaktan çalışmanın şirketler arasında pek de yaygın olmadığını gösteriyor.

    Virüs öncesinde kaç gün evden çalışıyordunuz?

    1 gün................. %18

    2 gün................. %5

    3 gün................. %1

    4 gün ................ %1

    5 gün................. %1

    Hayır................. %74

    Evden çalışma sürecinde en çok zorluk yaşadığınız alan hangisi oldu?

    Yüz yüze görüşme eksikliği.......... %25

    İş-yaşam dengesi kuramamak..... %45

    Ekip koordinasyonu...................... %9

    Ergonomi......................................... %17

    Teknoloji......................................... %3

    Evden çalışma süresince kişisel verimliliğinizi 1 ve 5 arası değerlendiriniz?
    (1 en düşük - 5 en yüksek)

    1 puan............... %1

    2 puan............... %6

    3 puan............... %28

    4 puan............... %43

    5 puan............... %22

    Evden çalışma süresince şirketinizin performansını 1 ve 5 arasında değerlendiriniz?
    (1 en düşük - 5 en yüksek)

    1 puan............... %9

    2 puan............... %13

    3 puan............... %24

    4 puan............... %35

    5 puan............... %19

    Evden çalışma konusunda şirketinizi en çok zorlayan hangisi oldu?

    Teknolojik altyapısı........................... %8

    Organizasyonel yapılanması........... %10

    Kültür ve alışkanlıklar....................... %53

    Müşteri beklentisi.............................. %14

    Şirket içi iletişim................................. %12

    COVID-19 riski tamamen ortadan kalktığında evden çalışma ne sıklıkta olmalı?

    1 gün................. %10

    2 gün................. %43

    3 gün................. %31

    4 gün................. %7

    5 gün................. %5

    Hiç.....................%4

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