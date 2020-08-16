Çifte transfer ile otoda gaza bastı

Bünyesinde Cizgi rent a Car, Cizgi 2. El, Aslanbey Peugeot & Citroen Otomotiv Bayiliği, Aslanbey Turizm Acentası ve Aslanbey Sigorta firmaları bulunan grup, otomotivde hızlı büyümek için sektörün iki deneyimli ismini transfer etti. Alpaslan Bayraktar ile Bülent Alaca ikilisi, grubun hedeflerini daha da yukarı taşımak üzere göreve başladı.



Kiralamada ilk 3’te



Koç Holding şirketlerinden Otokoç Otomotiv’de uzun süre yöneticilik yapan Alpaslan Bayraktar, son olarak Tekbaş Grubun otomotiv şirketinde Genel Müdür idi, sektörde 22 yıllık deneyimi var. İş hayatına Otokoç Otomotiv’de başlayan Bülent Alaca, ardından Renault Mais A.Ş’de yöneticilik görevlerini üstlendi. 19 yılllık deneyimli isim, Mızraklı Grup Operasyon ve Kurumsal Satış Direktörü olarak çalışacak.



Türkiye’de günlük kiralama pazarında ilk 3’te yer alan Cizgi rent a car, 7’si havalimanı olmak üzere şehir ofisleriyle 17 noktada hizmet veriyor. Grubun otomotiv bayileri Antakya ve İskenderun bölgelerinde faaliyet gösteriyor.