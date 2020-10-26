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    HaberlerEkonomi Haberleri 26 Ekim Çılgın Sayısal Loto'da sonuçlar açıklandı! İşte düşen numaralar...
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    26.10.2020 - 22:04 |

    26 Ekim Çılgın Sayısal Loto'da sonuçlar açıklandı! İşte düşen numaralar...

    Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 gün düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 74 milyon 541 bin 699 TL.

    26 Ekim Çılgın Sayısal Loto'da sonuçlar açıklandı! İşte düşen numaralar...

    Çılgın Sayısal Loto'da her zamanki gibi çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 74 milyon 541 bin 699 TL. Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran şanslı numaralar 44 71 74 76 83 87 joker: 37 oldu.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

    26 Ekim Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Düşen numaralar sonrası 6 ve 5+1 bilen çıkmadı. 5 bilenler 69 bin 557 lira 55 kuruş kazandı.

    26 Ekim Çılgın Sayısal Lotoda sonuçlar açıklandı İşte düşen numaralar...

     

    ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:
    Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

    Sen Seç!

    Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

    Sistem Oyunu

    Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

    Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

    Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

    Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

    Patlama anı böyle görüntülendiHatay'ın İskenderun ilçe merkezinde patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
    daha fazla video için

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