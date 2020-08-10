Çin pazarı için kolay ödeme geldi

Çinli turistler, WeChat sosyal medya uygulaması üzerinden artık Türkiye’de de ödeme yapabilecek. İş Bankası POS cihazını kullanan 500 binin üzerindeki farklı noktada artık hem TL hem CNY para birimi üzerinden WeChat Pay uygulamasını kullanan turistlerden mobil ödeme kabulü yapılabilir hale geldi.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, “İş Bankası fiziki ve sanal POS üye işyerleri, dünyada geçerli tüm uluslararası kartları ve bunun yanı sıra 53 ülkede geçerli olan, özellikle Avrupa, Çin ve Rusya’da sıkça kullanılan 36 adet alternatif ödeme yöntemini kabul edebiliyor” diye konuştu.