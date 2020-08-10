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    10.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Çin pazarı için kolay ödeme geldi

    İş Bankası, 5 yıl önce sanal POS’larında kabul etmeye başladığı, 1.2 milyar kullanıcısı olan WeChat Pay ile ödeme yöntemini fiziki üye işyerlerinin kullanımına açtı.

    Çin pazarı için kolay ödeme geldi

    Çinli turistler, WeChat sosyal medya uygulaması üzerinden artık Türkiye’de de ödeme yapabilecek. İş Bankası POS cihazını kullanan 500 binin üzerindeki farklı noktada artık hem TL hem CNY para birimi üzerinden WeChat Pay uygulamasını kullanan turistlerden mobil ödeme kabulü yapılabilir hale geldi.

    İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, “İş Bankası fiziki ve sanal POS üye işyerleri, dünyada geçerli tüm uluslararası kartları ve bunun yanı sıra 53 ülkede geçerli olan, özellikle Avrupa, Çin ve Rusya’da sıkça kullanılan 36 adet alternatif ödeme yöntemini kabul edebiliyor” diye konuştu.

    Dünyaca Ünlü Aktör Aamir Khan Niğde’de1994 ABD yapımı Forrest Gump filminin uyarlaması olan "Laal Singh Chaddha" filmini koronavirüs salgını nedeniyle Hindistan’da yarıda bırakan ünlü aktör Aamir Khan, kalan çekimlerini tamamlamak için Niğde'de yer baktı.
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