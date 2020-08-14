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    HaberlerEkonomi Haberleri Çin'de konut satışları bu yıl ilk kez artış gösterdi
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    14.08.2020 - 07:40 | | Foreks

    Çin'de konut satışları bu yıl ilk kez artış gösterdi

    Koronavirüs salgınının yol açtığı ekonomik krizden toparlanmaya  çalışan Çin'de, toparlanmayı hızlandırmak için verilen ucuz kredilerin  etkisi ile konut satışları bu yıl ilk kez arttı.

    Çin'de konut satışları bu yıl ilk kez artış gösterdi

    Ocak-Temmuz döneminde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre  yüzde 0,4 arttı. Ocak-Haziran döneminde ise satışlar yüzde 2,8 düşmüştü.

    Yılın ilk 7 ayında ticari ve konut amaçlı toplam gayrimenkul  yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 arttı. İlk 6 ayda  ise yüzde 1,9 artış olmuştu.

    İnşaat başlangıçlarında yılın ilk 6 ayında görülen yüzde 7,6'lık  düşüş de Temmuz sonunda yüzde 4,5 seviyesine geriledi.

    Alan olarak bakıldığında Temmuz ayında yeni inşaat başlangıçları  geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 yükseldi. Haziran'da artış yüzde 8,9 seviesindeydi.

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