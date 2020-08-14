Çin'de konut satışları bu yıl ilk kez artış gösterdi

Ocak-Temmuz döneminde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 arttı. Ocak-Haziran döneminde ise satışlar yüzde 2,8 düşmüştü.
Yılın ilk 7 ayında ticari ve konut amaçlı toplam gayrimenkul yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 arttı. İlk 6 ayda ise yüzde 1,9 artış olmuştu.
İnşaat başlangıçlarında yılın ilk 6 ayında görülen yüzde 7,6'lık düşüş de Temmuz sonunda yüzde 4,5 seviyesine geriledi.
Alan olarak bakıldığında Temmuz ayında yeni inşaat başlangıçları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 yükseldi. Haziran'da artış yüzde 8,9 seviesindeydi.