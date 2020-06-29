BİST115.5020.73EURO7.730.57USD6.85-0.01ALTIN389.39-0.33
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Coca-Cola'dan satış noktalarını destekleyen kampanya
    ABONE OL
    29.06.2020 - 15:55 | | AA

    Coca-Cola'dan satış noktalarını destekleyen kampanya

    Coca-Cola, normalleşme süreciyle birlikte hem tüketiciye fayda yaratma hem de satış noktalarını destekleme hedefiyle hayata geçirdiği "Aç Kendini Hayata" projesi kapsamında "Bu Coca-Cola Bizden" kampanyasını başlattı.

    Coca-Cola'dan satış noktalarını destekleyen kampanya

    Coca-Cola Türkiye açıklamasına göre, şirket, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen günlük hayatın normale dönüşüne katkıda bulunmak, tüketiciye fayda oluşturmak ve satış noktalarını desteklemek hedefiyle hayata geçirdiği "Aç Kendini Hayata" projesi kapsamında 1,5 milyon kişiye sevdikleri Coca-Cola tatlarını hediye edecek.

    "Bu Coca-Cola Bizden" kampanyasına, Coca-Cola’nın online promosyon platformu "Daha Daha" uygulamasından ulaşılabilecek. Söz konusu uygulamaya üye olan ve kod oluşturan ilk 1,5 milyon kişi, "Coca-Cola Orijinal Tat 200 ml kutu, Coca-Cola Şekersiz 200 ml kutu", ürünlerinden birini seçili satış noktalarından ücretsiz olarak temin edebilecekler.
    Açıklamaya göre, temmuz ayı itibarıyla kampanyaya katılacak, seçili restoran ve satış kanallarında, 330 ml Coca-Cola’nın hediye olarak sunulmaya başlanacak.

    Kampanyaya "Daha Daha" mobil uygulaması veya "www.dahadaha.com" üzerinden üye olunarak katılım sağlanabilecek. Uygulama üzerinden aldığı QR kodunu, kampanyaya katılmayı kabul eden satış noktalarına ileten katılımcılar, sevdikleri Coca-Cola tatlarından oluşan hediyelerini teslim alacaklar.

    Süs havuzunda keyif sürdü!Antalya'da sıcaktan bunalan köpek süs havuzunda yüzüp, serinledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eskişehir'de vatman bu görüntüye kızınca olanlar oldu

    Eskişehir'de vatman bu görüntüye kızınca olanlar oldu

    Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

    Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

    Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

    Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

    Vatman sosyal mesafe kuralına uymayan yolculara kızdı, olanlar oldu

    Vatman sosyal mesafe kuralına uymayan yolculara kızdı, olanlar oldu

    Sıradaki Haber