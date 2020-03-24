Corona virüs destekleri peş peşe geldi!

Müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi için destek paketlerini dün peş peşe açıklayan Bankaların yeni uygulamalarında; faiz ve ana para ödemelerinin ertelenmesi, ödemesiz dönemli kredi yapılandırması, 3 aylık maaş ödemelerine katkı gibi destekler yer alıyor.

Ziraat Bankası’ndan istihdamı azaltmayana ilave limit

Ziraat Bankası’ndan dün yapılan açıklamada, şubelerin 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edeceği belirtilerek, vatandaşların ve iş dünyasının bu dönemde nakit akışlarında yaşayabilecekleri bozulmaya karşı bazı desteklerin devreye alındığı aktarıldı. Ziraat Bankası’nın destek uygulamaları şöyle:

1- 31 Mart 2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve ana parasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemelerin ötelenmesine imkan verilecek.

2- Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerin mevcut kredilerinin, 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma uygulamaları geliştirilecek.

3- Personel maaşlarını, Ziraat Bankası üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonu itibariyle mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla; gelecek 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilecek.

4- Kredili müşteriler tarafından Ziraat Bankası üzerine keşide edilmiş çeklerinin ödenmesi amacıyla kullanılmak üzere; genel kredi limitleri artırılarak ilave nakit kredi limiti tahsis edilecek.

5- İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere; bankanın kurumsal kredi kartı ve DBS limiti bulunan müşterilerin kurumsal kart limitleri artırılacak.

Halkbank’tan üç ay faizsiz erteleme

Saat 09-17.00 arasında hizmet vermeye devam edeceğini duyuran Halkbank’ın açıkladığı avantajlar şöyle:

1- 31 Mart 2020 tarihine kadar taksit, faiz ve ana parasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.

2- Esnaf ve sanatkarların talep etmeleri halinde kullanmış oldukları kredilerin; nisan, mayıs ve haziran 2020 aylarında vadeleri gelecek olan ana para ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz ertelenecek.

3- Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan banka müşterilerine, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkanı sunulacak. Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek.

4. Personel maaşlarını Halkbank üzerinden ödeyen firmalara, istihdamlarını Şubat sonuna göre azaltmamaları şartıyla, gelecek 3 aylık dönem boyunca personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti verilecek.

5. Bankanın kredili müşterileri tarafından Halkbank üzerine keşide edilmiş çeklerin ödenmesi amacıyla, genel kredi limitleri artırılarak firmalara ilave nakit kredi limit tahsis edilecek.

6. İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Halkbank kurumsal kredi kartı ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi limiti bulunan firmaların kurumsal kart limitleri artırılacak.

Vakıfbank’tan 9 maddelik paket

Vakıfbank da 9 maddelik destek paketini devreye aldı. Vakıfbank’ın sunduğu olanaklar şöyle:

1- Firmaların, 31 Mart devre sonu faizleri de dahil olmak üzere 30 Haziran 2020 tarihine kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacak.

2- İstihdam koruma amaçlı kredi taleplerini karşılamak amacıyla işletmelere “3 aylık maaş gideri” kadar uzun vadeli kredi kullandırılabilecek.

3- İşletmelerin mevcut kredileri, kendi nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılacak.

4- Turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü krediler, 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılacak.

5- Firmaların vergi, SGK gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla nakit yönetim limitleri artırılarak, bu limitlerden yapılacak ödemelere 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkanı verilecek.

6- Firmalara ait Business Kartlarda limit artırımına gidilerek, maliyetsiz tedarik kapasiteleri artırılacak.

7- VBanko Çek ürünü limiti ve yaygınlığı artırılarak, bankacılık garanti imkanının dolaşıma sürülmesi yoluyla nakit ihtiyacı azaltılacak ve maliyetsiz finansman imkanı sağlanacak.

8- Bireysel kredi ihtiyacı olan vatandaşların kredi talepleri VakıfBank Mobil, internet bankacılığı ve Sky Limitler üzerinden sağlanarak salgın riskine maruz bırakılmayacak.

9- Bireysel kredi müşterilerinin taksit, kredi kartı ödemelerinin 3 aya kadar ötelenebilecek.

İş Bankası’ndan koşulsuz öteleme

İş Bankası da kamu bankalarının destek paketine katıldı. Bankanın destekleri şöyle:

1- Müşterilerin 30 Nisan’a kadar ihtiyaç duyması halinde; ana para/faiz/taksit ödemelerinin ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran’a kadar ötelenmesine imkan verilecek.

2- Salgın sebebiyle mali bünyesi olumsuz etkilenen başta turizm, lojistik, AVM, perakende sektörleri olmak üzere sektör ayrımı olmaksızın her bir ihtiyaç, vaka bazında değerlendirilerek ödemesiz dönem dahil gerekli tüm destek verilecek.

3- KOBİ’lerin ve mikro işletmelerin, tabana yaygın yararlanmasını teminen, salgın öncesi girdiği ticari yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla mevcut limitlerle desteklenmesi ve gerekirse ilave limit için azami çaba gösterilecek.

4- Maaş anlaşmalı olsun olmasın banka müşterilerinin önümüzdeki 3 aya ait maaş ödemelerini herhangi bir istihdam azaltımı yapmamaları kaydıyla gerekirse ilave limit tahsisi suretiyle ödenmesine katkı sağlanacak.

5- Dijital kanallar üzerinden yapılacak EFT/havale işlemlerinden 30 Nisan’a kadar (karttan karta havale dahil) hiçbir banka müşterisinden ücret alınmayacak.

6- Sağlık ve gıda başta olmak üzere, müşterilerin alışveriş anında ihtiyaç duyması halinde kredi kartı limitlerinde artırıma gidilecek.

7- POS ve ÖKC ücretleri 3 ay ötelenecek.

8- Bireysel müşterilere; tüketici kredisi, kredi kartı ve ek hesap ödemelerini 3 ay boyunca öteleme hakkı tanınacak.

Akbank’tan 30 Haziran’a kadar öteleme hakkı

Corona virüs salgını sebebiyle toplumsal mücadeleye destek vermek Akbank’ın aldığı önlemler:

1- Bireysel ve tüzel müşterilerimizin 30 Nisan’a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar ötelenebilecektir.

2- Mobil, Internet Şube ve ATM üzerinden gerçekleştirilecek EFT ve havale işlemleri 30 Nisan’a kadar ücretsiz olarak yapılabilecektir.

3- Müşterilerimizin ATM’lerimizden günlük para çekme limiti kart ile ücretsiz 5.000 TL ve ek olarak Akbank Mobil’den QR kod ile ücretsiz 5.000 TL olmak üzere 10.000 TL’ye çıkarılmıştı. Bu uygulamanın süresi 30 Nisan’a kadar uzatılmıştır.

4- Ayrıca müşterilerimizin Ortak ATM’lerde para çekme, yatırma, bakiye görüntüleme ve kredi kartı borcu ödeme gibi işlemleri 30 Nisan’a kadar ücretsiz hale getirilmiştir.

Ziraat Katılım’dan 6 aya kadar ödemesiz dönem

Ziraat Katılım vatandaşlarn ve iş dünyasının bu dönemde nakit akışlarında yaşayabilecekleri bozulmaya aşağıda yer alan destekleri uygulayacağını açıkladı:

1- Ticari ve bireysel müşterilerin talep etmeleri halinde 31.03.2020 tarihine kadar ödenmesi gereken taksit, kar payı ve anapara ödemelerinin ötelenmesi.

2- Nakit akışı bozulan veya bozulması öngörülen ve buna bağlı ödeme sorunu yaşayabilecek müşterilerimizin mevcut finansmanlarının; 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma uygulamalarının geliştirilmesi.

3- Personel maaşlarını, bankamız üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonundaki istihdamlarını korumaları kaydıyla; ihtiyaç duymaları halinde 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilmesi.

4- Bankamızdan finansman limiti olan müşterilerimizin mevcut koşullar nedeniyle oluşabilecek işletme sermayesi ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi’ne yönelik ilave limit ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanması.

Vakıf Katılım fonları ödemesiz dönemli yapılandıracak

Vakıf Katılım, toplum olarak virüs salgınından ez az hasarla kurtulabilmek amacıyla, katılım finans sistemi prensipleri dahilinde 5 maddelik destek paketini devreye aldı. İşte açıklanan 5 madde:

1- Bireysel ve kurumsal fon kullanan müşterilerimizin talepleri üzerine, 30 Haziran 2020 tarihine kadarki taksit ödemelerinde esneklik sağlanması.

2- İşletmelerin kullanmış olduğu mevcut fonların, nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılması.

3- Turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü fon kullandırımların 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılması,

4- Kurumumuzdan personel maaş ödemesi hizmeti alan işletmelerin, istihdam koruma amaçlı fon taleplerini karşılamak amacıyla, “3 aylık maaş gideri” kadar 1 yıl vadeli fon kullandırılması.

5- Firmaların Vergi ve SGK gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla; 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkanı verilmesi.

(Hürriyet/Neşe Karanfil)