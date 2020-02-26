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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'emekli ikramiyeleri kesilecek' iddiasına sert yanıt!
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    26.02.2020 - 14:07 |

    Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'emekli ikramiyeleri kesilecek' iddiasına sert yanıt!

    Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ikramiyelerinin kesileceği iddiasıyla ilgili olarak, "Öyle bir şey yok. Böyle bir sahtekarlık olur mu? Bunu ortaya atanların derdi başka" dedi.

    Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'emekli ikramiyeleri kesilecek' iddiasına sert yanıt!

    Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    "SSK emeklilik ikramiyelerinin kesileceğine ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Böyle bir düzenleme var mı? İlave tedbirler almayı gerektirecek bir durum var mı?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle yanıt verdi:

    "Ne onun kaldırılması var, ne ikramiyelerin kaldırılması var. Öyle bir şey yok. Kaldıracaksak bunu benim anons etmem lazım, partimizin sözcüsünün anons etmesi lazım veya Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün anons etmesi lazım. Böyle bir sahtekarlık olur mu? Bunu ortaya atanların derdi başka."

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