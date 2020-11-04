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    04.11.2020 - 08:35 | | AA

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 14 uzman yardımcısı alacak

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), 14 savunma sanayisi uzman yardımcısı alımı için sınav açtı.

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 14 uzman yardımcısı alacak

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, SSB'de istihdam edilmek üzere, sözlü sınav yöntemiyle 14 savunma sanayisi uzman yardımcısı alınacak.

    Adaylar başvurularını, 19 Kasım'a kadar kurumun internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı bilgileri eksiksiz doldurarak yapacak. Giriş sınavına ait tüm belgeler elektronik ortamda alınacak.

    Sınava katılmaya hak kazanan adayların bilgileri, sınavın yeri, tarihi ve saatleri de kurumun sitesinden duyurulacak. Sınavda başarılı olanlar, SSB tarafından kendilerine bildirilen sürede Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına başvuracak. 

     

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