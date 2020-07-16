Cüneyt Paksoy'dan kritik altın açıklaması

Stratejist Cüneyt Paksoy, Global piyasalardaki gelişmeleri, petrol ve dolar endeksindeki son durumu yorumladı.

Paksoy, geçen hafta BIST 100'de 120 bin puanın aşılması ve sonrasındaki geri çekilmenin detaylarını ve beklentileri anlattı.

9 yıl sonra bin 800 doları aşan ons altın ve iç payasada vatandaşların yakından takip ettiği gram altın ve çeyrek altınla ilgili önemli açıklamalarda da bulunan Paksoy, "Gram altında kritik seviyelerdeyiz." dedi.