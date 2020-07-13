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    13.07.2020 - 10:57 | | AA

    Değeri 6,5 milyar lirayı bulan küçükbaş kurbanlıklar alıcısını bekliyor

    Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bu yıl 3,5 milyon küçükbaşın kurbanlık olarak ayrıldığını belirterek, "Talep olması durumunda kurbanlığa ayrılacak küçükbaş hayvanlarla sayı 5 milyon başa ulaşıyor. 5 milyon küçükbaş hayvanın değeri ise 6,5 milyar lirayı bulmaktadır." ifadesini kullandı.

    Değeri 6,5 milyar lirayı bulan küçükbaş kurbanlıklar alıcısını bekliyor

    Çelik, yazılı açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin verdiği bilgiye göre 2019'da 800 bin büyükbaş, 2,7 milyon küçükbaş hayvan kesildiğini aktardı.

    Bu yıl yaklaşık 3 milyon küçükbaş kesileceğini tahmin ettiklerini bildiren Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok kişinin tatil planını ertelediğine dikkati çekti.

    Çelik, Suudi Arabistan'ın yurt dışından hacı kabul etmeyeceğine işaret ederek, "Hem tatil planlarını erteleyenler hem de hac farizasını yerine getiremeyecek hacı adayları nedeniyle kurban kesimlerinin yüzde 10 civarında artacağını öngörüyoruz. Her ne kadar 3,5 milyon küçükbaş hayvan kurbanlığa ayrılsa da sahadan aldığımız bilgilere göre, yetiştiricimiz 5 milyona kadar koyun, keçiyi kurbanlık olarak pazara sunacak durumdadır. Kurbanlıkta herhangi bir sıkıntı olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

    Ağırlıklı ortalama fiyat 1300 lira

    Birliklerden alınan bilgilere göre, ortalama kurbanlık küçükbaş hayvan fiyatının 1300 lira olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

    "Bu değer üzerinden yaptığımız hesaplamalara göre, bu yıl 4 milyar 550 milyon lira değerindeki 3,5 milyon küçükbaş hayvan kurbanlık olarak ayrıldı. Talep olması durumunda kurbanlığa ayrılacak küçükbaş hayvanlarla birlikte sayı 5 milyon başa ulaşıyor. 5 milyon küçükbaş hayvanın değeri ise 6,5 milyar lirayı bulmaktadır."

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