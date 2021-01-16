Değerli konut vergisi başladı

Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 5 milyon 227 bin lirayı aşan mesken nitelikli taşınmazlar, değerli konut vergisine tabii olacak. Mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef kabul edilecek. Geçen yıl uygulanması beklenen tebliğ ertelenmişti. Dün itibarıyla yürürlüğe girmesiyle, 20 Şubat’a kadar beyanname verilmesi süreci başladı. İki taksit olarak ödenecek verginin ilk taksiti şubat sonuna kadar, ikinci taksiti ise ağustosta ödenecek.

Konutlara göre vergi ödemeleri hangi oranlarda olacak?

Tebliğde yapılan bilgilendirmelere göre, 2021 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranının (yüzde 9.11) yarısı eklendiğinde bu yıl için ortaya çıkan vergi oranları şöyle:

5 milyon (5 milyon 227 bin) TL ile 7.5 milyon (7 milyon 841 bin) TL arasında olanlar, 5 milyon 227 bin lirayı aşan kısmı için binde 3

10 milyon (10 milyon 455 bin) TL’ye kadar olanlar 7 milyon 841 bin TL’si için 7 bin 842 TL, fazlası için binde 6

10 milyon (10 milyon 455 bin) TL’den fazla olanlar 10 milyon 455 bin TL’si için 23 bin 526 TL, fazlası için binde 10 oranında vergilendirilir.

Beyanname süreci nasıl işliyor?

Mükellefler beyannamelerini, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden alınan bina vergi değerini gösteren belgeyi ekleyerek, 20 Şubat sonuna kadar taşınmazın bulunduğu yerdeki vergi dairesine verecek. Beyannameler, e-beyanname şeklinde de gönderebilecek.

Birden fazla konut varsa?

Beyan edilmesi gereken birden fazla değerli konut vergisine tabii olan mükellefler, bu taşınmazların tamamı için Değerli Konut Vergisi Beyannamesi’ni kullanarak tek beyanname verecek.

Devam eden yıllar için de süreç aynı şekilde olacak.

Doğru bildirim yapmayana ceza

Şartlarını taşımadığı halde muafiyetten yararlananlar ile muafiyetten yararlanma şartlarını kaybetmesine rağmen bu değişikliği bildirmeyen mükelleflerden alınması gereken vergi, cezalı olarak ve gecikme faiziyle alınacak.

Kimler muafiyet kapsamında?

Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve TOKİ’nin maliki olduğu mesken nitelikli taşınmazlar,

Mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar,

Birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı,

Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan taşınmazlar ile elçilerin oturduğu konutlar, merkezi Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, Türkiye’deki temsilciliklerine ait taşınmazlar vergiden muaf olacak.

Müteahhitlerin henüz satış ve devrini yapmadığı, kiraya vermediği konutlar da vergiden muaf.

Kimler bu verginin mükellefi?

Değerli konut vergisinin mükellefi, mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenlerdir.

Konutun vergisini maliki öder.

Konutun maliki veya intifa hakkı sahibi yoksa malik gibi tasarruf edenler vergiyi öder.

Paylı mülkiyette hisseler oranında vergi ödenir.

Satış durumu örnekle anlatıldı…

Yayınlanan tebliğde verilen örneğe göre, kişinin değerli konut vergisi konusuna giren söz konusu mesken nitelikli taşınmazını mükellefiyetinin başladığı 1 Ocak ile 20 Şubat arasında elden çıkarması durumunda da 20 Şubat 2021 tarihine kadar vermesi gereken beyannameye bu taşınmazını dahil edecek ve bu taşınmaz için tahakkuk edecek verginin tamamını ödemekle mükellef olacaktır.

Ödemeye engel durumlar neler?

Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelen mesken nitelikli taşınmazlardan dolayı mükellefiyet, bu olayların vuku bulduğu tarihi takip eden taksitten itibaren sona erer. Değerli konut vergisine tabi olan meskenin daha sonraki yıllarda bina vergi değerinin, beyannamenin verileceği yılda geçerli tutarın altında kalması halinde, beyanname verilmez.