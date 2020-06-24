BİST114.623-0.62EURO7.750.01USD6.850.20ALTIN390.580.33
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Denizcilikte yeni atılım için özel birim oluşturulması çağrısı
    ABONE OL
    24.06.2020 - 11:31 | | AA

    Denizcilikte yeni atılım için özel birim oluşturulması çağrısı

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Deniz Ticaret Odaları Konsey Başkanı Cengiz Kaptanoğlu, Türkiye'nin denizcilikte daha da gelişmesini sağlayacak, deniz ticaret filosunun büyütülmesine ve modernizasyonuna katkıda bulunacak adımlara ihtiyaç olduğunu belirterek, "Denizcilikte büyümeyi, gelişmeyi sağlayacak, Cumhurbaşkanlığımıza bağlı, diğer teşkilatlarla da koordinasyonu oluşturacak denizcilik birimi oluşturulmalı." dedi.

    Denizcilikte yeni atılım için özel birim oluşturulması çağrısı

    Kaptanoğlu, AA muhabirine, 25 Haziran Dünya Denizciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin denizci bir ülke olmasını istediklerini söyledi.

    Denizcilik teşkilatının ilerlemesini hedeflediklerini vurgulayan Kaptanoğlu, "Denizcilik sektörünün kalkınması, deniz ticaret filosunun gelişmesi 1960'lı senelerle başlar. O dönemde denizcilikle ilgili kurumlar olan Devlet Planlama Teşkilatı ve ilgili kuruluşlarda denizciliğin büyümesi için önemli çalışmalar yapılıyordu. 1980'li yıllarda Deniz Ticaret Odasının kurulması bir milat sayılır. Aynı doğrultuda Denizcilik Müsteşarlığının kurulması ve deniz ticaret filosunun, limanların, tersanelerin, marinaların, deniz turizminin, hizmet gruplarının gelişmesiyle Türk denizciliği büyük ivme kazandı." diye konuştu.

    Deniz Temiz Derneği (TURMEPA), Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV) gibi kuruluşlar ile 30'dan fazla sivil toplum örgütü kurulmasının da denizciliğin toplumsal destek ayağı olduğuna işaret eden Kaptanoğlu, finansal politikalar ve devletin aldığı kararlarla banka sisteminin dış kredilerle desteklenmesinin "denizci ülke, denizci millet" olma yolunda büyük mesafeler kaydedilmesini sağladığını dile getirdi.

    Denizcilikte 2000'li yıllarda yapılan çalışmalarla gelişmelerin katlandığına dikkati çeken Kaptanoğlu, o dönemde denizcilik alanında bir bakanlığın oluşturulmasıyla da camianın güçlendiğini bildirdi.

    "Hedef, Türkiye'nin denizci millet ülküsüne ulaşması"

    Kaptanoğlu, denizcilikte yeni atılım için atılması gereken adımları da anlattı. Türkiye'nin denizci millet ve ülke olma yolunda hızla ilerlediğine dikkati çeken Kaptanoğlu, bu alanda bazı yönetimsel değişiklikler ve kadrolaşma yapısı gerektiğini, deniz ticaret filosunda yabancı bayraklı Türk sahipli gemiler bulunmasının sektörün gelişmesi açısından normal olmadığını ifade etti.

    Kaptanoğlu, Türkiye'nin denizcilikte daha da gelişmesini sağlayacak nitelikte, proje bazında deniz ticaret filosunun büyütülmesine ve modernizasyonuna katkıda bulunacak tedbirlere ve kurumlara ihtiyaç olduğunu belirten Kaptanoğlu, "Denizcilikte büyümeyi, gelişmeyi sağlayacak, Cumhurbaşkanlığımıza bağlı, diğer teşkilatlarla da koordinasyonu kuracak denizcilik birimi oluşturulmalı. Hedefimiz, Türk bayraklı deniz ticaret filosunun gelişerek dünyada ilk 10 içinde olması, denizciliğimizin diğer birimleriyle amatör denizciliğin de ülke bazında yaygınlaşması sayesinde Türkiye'nin denizci ülke, denizci millet ülküsüne ulaşmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Türkiye'nin deniz ticaret etkinliğinin yüzde 75'lerden yüzde 90'lara çıktığı bilgisini veren Kaptanoğlu, şunları kaydetti:

    "Diğer tüm ülkelerde de bu artışı görüyoruz. Denizcilik, global tedarik zincirinin en önemli taşıma modu olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. Burada en değerli görevi gemi adamı kardeşlerimiz gerçekleştirdi. Hepsine teşekkür ediyorum. Deniz ticaretinin öneminin belirginleştiği, tüm ülkelerin bu alanda ticaretini, filolarını korumaya, büyütmeye çalıştığı bir dönemde denizcilik politikalarımızı geliştirmeli ve Türkiye'nin uluslararası denizcilik merkezi olarak kazandığı yeri daha da sağlamlaştırmalıyız."

    Cezaevinden tahliye olan güzellik kraliçesi yaşadığı dehşeti anlattıSon dakika haberi... İstanbul'da, iş insanı H.F.'nin çıplak fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığı iddiasıyla 4 sanıkla birlikte yargılandığı davada 'şantaj' suçundan beraat eden, 'nitelikli yağma' suçundan ise 13 yıl hapis cezasına çarptırılan 2016 The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması ve 2017 Perfect Models Of Turkey Güzellik Yarışması birincisi manken Sibel Demiralp (26), Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptığı itiraz üzerine tahliye edildi. Kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü iş insanı H.F.'den kurtulmak için yardım istediği akrabasının tuzağına düştüğünü iddia eden Demiralp, "İki ateş arasında kaldım. Mağdurken suçlu duruma düştüm. Hayallerimi çalanlara inat, bundan sonra daha başarılı olacağım" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Lüleburgaz'da doktora tecavüz! İlaç ve alkolle bayılttı

    Son dakika: Lüleburgaz'da doktora tecavüz! İlaç ve alkolle bayılttı

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur

    Maske uyarısı yapan yolcuya saldırdı

    Maske uyarısı yapan yolcuya saldırdı

    Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında

    Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında

    Sıradaki Haber