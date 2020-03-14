Denizin ortasında villa konforu

Fuarda Infınıty isimli yüzer ev en büyük ilgiyi gördü. Tekne ruhsatına sahip deniz evi, villa konforunu denizde yaşatmayı vaat ediyor.

295 bin euro

Yalova’da üretilen ve boyu 16, eni 6 metre olan yüzer ev, 3 oda ve 57 metrekare kapalı alana sahip.

Viaport Genel Müdürü Fatih Kul, “İnsanlar artık karadaki ev huzurunu denizde bulmak istiyor. 295 bin euro’ya denizde ev konforu satın alabilirsiniz. 60 beygirlik 2 makine ile saatte 6 deniz mili yol alabilirsiniz. Günde en fazla 50 deniz mili gidebilir. Tekne ruhsatı olduğu için gittiği yerde tekne işlemi görür. 12 ton ağırlığında, 500 litrelik temiz su tankı var ve atık suları da 500 litreye kadar depoluyor. Almanya’dan 4 sipariş aldık. Gittiği yerde 14 günü geçmezse ücret ödenmiyor” dedi.

Katamaran çağı

Fuarda fiyatı 7500 TL ile 118 milyon TL arasında değişen 155 tekne görücüye çıktı. Fuarda, 100’ün üzerinde tekne karada, boyları 30 metre ile 44 metre arasında değişen 26 mega yat da denizde sergileniyor. Katamaranlar çift gövdesi, hem yelkenli hem motoryat özelliği ile çevreci ve tasarruflu özellikleriyle dikkat çekiyor.

İnsansız deniz aracı

Yine, bir Türk teknoloji firması Novumare tarafından geliştirilen insansız deniz araçları da ilk kez Boat Show Tuzla’da görücüye çıktı. Araçlar, deniz, deprem araştırmaları ve arama kurtarma çalışmalarında kullanılıyor.