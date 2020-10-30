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    HaberlerEkonomi Haberleri Deprem sonrası operatörlerden ücretsiz konuşma ve internet hizmeti
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    30.10.2020 - 16:46 |

    Deprem sonrası operatörlerden ücretsiz konuşma ve internet hizmeti

    İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Türk Telekom ve Vodafone, bölgede yaşayan vatandaşların iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz konuşma ve internet hizmeti verileceğini açıkladı.

    Deprem sonrası operatörlerden ücretsiz konuşma ve internet hizmeti

    İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Türk Telekom ve Vodafone ücretsiz konuşma ve internet hizmeti verileceğini açıkladı.

    Türk Telekom'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    “İzmir’in Seferihisar ilçesinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz. Bölgede bulunan müşterilerimize acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz konuşma ve internet yüklenecektir. Geçmiş olsun.”

    Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamada ise, “İzmir Seferihisar'da bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma ve internet tanımlanmaktadır. Geçmiş olsun.” denildi.

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    Bayraklı'da enkazdan kurtarılma anıMerkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Bornova ilçesinde yıkılan bir binadan yaralılar çıkartıldı. İzmir'in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı kurtarıldı.
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