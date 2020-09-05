Dev güneş yatırımı EPDK lisansını aldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2017’de gerçekleştirilen YEKA-1 GES ihalesini kilovatsaat başına 6.99 dolar/cent ile en düşük teklifi veren Kalyon Güneş Enerjisi Üretim AŞ kazandı. Şirket, Konya Karapınar’da 1000 megavat kapasiteyle hayata geçirilecek güneş enerjisi santrali için 15 Şubat 2018’de EPDK’ye önlisans başvurusunda bulundu.

AA’nın EPDK yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Kalyon Güneş Enerjisi Üretim AŞ önlisans süresi içerisindeki yükümlülüklerini tamamladı ve EPDK’ye lisans için başvuru yaptı.

EPDK, önceki gün gerçekleştirdiği kurul toplantısında şirkete lisans verilmesini kararlaştırırken, santralin en geç 3 yıl içerisinde tam kapasiteye ulaşması bekleniyor.



Toplam 1000 megavat kapasiteyle kurulacak Karapınar GES için yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapılacak. Santral, Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi santrali olacak.