Devlet desteğiyle 111 yeni kadın kooperatifi

Bakanlık, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ile iş birliğinde, “Türkiye’de Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlenmesi: Yasal ve Yapısal Stratejiler Raporu”nu hazırlamaya başladı. Bu çalışmayla kadın kooperatifleri konusunda iyi uygulama örnekleri, uluslararası standartlar, Türkiye’de kadın kooperatiflerinin mevcut durumu, kadın kooperatiflerine ilişkin ulusal mevzuat tüm yönleriyle ele alınacak. Raporda kadın kooperatiflerinin güçlenmesi ve sürdürebilirliklerinin sağlanmasına ilişkin yeni mevzuat önerileri belirlenecek.



Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının iş birliğinde gelecek yıl başlatılması planlanan “Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi”ne ilişkin de hazırlık çalışmaları başladı. 30 ay sürmesi öngörülen proje kapsamında kooperatif kurma, kooperatiflere ortak olma potansiyeli bulunan veya halihazırda bu çalışmaların içinde yer alan kadınlara yönelik bilgilendirme, farkındalık artırma, iş birliği geliştirmeye ilişkin çalışmalar yürütülecek. Kadın kooperatifleri bu yöndeki çalışmalarla teşvik edilecek.