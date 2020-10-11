85,74BİST1.1661.32EURO9.30-0.52USD7.85-1.10ALTIN487.380.81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Devlet desteğiyle 111 yeni kadın kooperatifi
    ABONE OL
    11.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Devlet desteğiyle 111 yeni kadın kooperatifi

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde kadın kooperatifçiliği ve bu alanda devletin sağladığı desteklere ilişkin Türkiye genelinde yürütülen eğitim çalışmaları ile 26 bin 748 kişiye ulaşılarak, 111 yeni kadın kooperatifinin kurulması sağlandı.

    Devlet desteğiyle 111 yeni kadın kooperatifi

    Bakanlık, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ile iş birliğinde, “Türkiye’de Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlenmesi: Yasal ve Yapısal Stratejiler Raporu”nu hazırlamaya başladı. Bu çalışmayla kadın kooperatifleri konusunda iyi uygulama örnekleri, uluslararası standartlar, Türkiye’de kadın kooperatiflerinin mevcut durumu, kadın kooperatiflerine ilişkin ulusal mevzuat tüm yönleriyle ele alınacak. Raporda kadın kooperatiflerinin güçlenmesi ve sürdürebilirliklerinin sağlanmasına ilişkin yeni mevzuat önerileri belirlenecek.

    Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının iş birliğinde gelecek yıl başlatılması planlanan “Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi”ne ilişkin de hazırlık çalışmaları başladı. 30 ay sürmesi öngörülen proje kapsamında kooperatif kurma, kooperatiflere ortak olma potansiyeli bulunan veya halihazırda bu çalışmaların içinde yer alan kadınlara yönelik bilgilendirme, farkındalık artırma, iş birliği geliştirmeye ilişkin çalışmalar yürütülecek. Kadın kooperatifleri bu yöndeki çalışmalarla teşvik edilecek.

    Adana'da silahlı saldırıAdana'da kimliği belirsiz kişiler, pusu kurup, restorandan çıkan Volkan T.'ye tabanca ve pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Silahlı saldırıda Volkan T. ağır, restoranda müzisyen olarak çalışan Osman S. hafif şekilde yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Katliamda hayatını kaybedenler anıldı

    Katliamda hayatını kaybedenler anıldı

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Maaş ödemesi, 10 yıl boyunca…

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Maaş ödemesi, 10 yıl boyunca…

    Koronavirüs kabusu devam ediyor! Son durum...

    Koronavirüs kabusu devam ediyor! Son durum...

    Kraliyet nişanını alan en genç isim

    Kraliyet nişanını alan en genç isim

    Sıradaki Haber