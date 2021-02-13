Dezavantajlı gruplara geçen yıl 2,1 milyar lira destek sağlandı

Vali Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik geliştirilen hizmet modellerinin dünyaya örnek olabilecek standartta olduğunu vurguladı.

Sosyal politikaları çok ciddi tedbir alarak uyguladıklarını bildiren Yavuz, "Eskiyle kıyaslanamayacak oranda engelli istihdamı gerçekleştiriyoruz. Özellikle kamuda engelli istihdamında çok daha fazla artış söz konusu oldu. Özel sektör kuruluşları da belli oranda engelli çalıştırmak zorunda." ifadesini kullandı.

Kocaeli'de geçen yıl toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik "Sosyal Koruma Kalkanı" kapsamında 1,4 milyar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla da 700 milyon lira aktarıldığını belirten Yavuz, toplam 2,1 milyar lira destek sağlandığına dikkati çekti.

"Salgından etkilenen kardeşlerimize birçok yardım gerçekleştiriyoruz"

Vali Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen vatandaşlara her alanda destek olduklarını vurgulayarak, "Engelli bakımından tutun engelli maaşlarına, pandemi vesilesiyle kayba uğrayan kardeşlerimize takviyeler de dahil birçok yardımları gerçekleştiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Aşılama faaliyetlerinin sürdüğüne de işaret eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Lütfen yakınlarınızı, özellikle 60 yaş üstündeki insanlarımızın aşılanması konusunda teşvik edin. 60 yaş üstünün mutlaka aşı yaptırması gerektiğini öneriyor ve tavsiye ediyoruz çünkü aşının koruyuculuğu konusunda bir tereddüt söz konusu değil. Aşılama faaliyetlerine katılımda bir sorun yaşanmazsa normalleşmeyi daha hızlı sağlayabiliriz. Aşılıma işlemi tamamen şeffaf şekilde sırası gelen yaş gruplarına göre yapılıyor. Ben de henüz aşı yaptırmadım çünkü sıram gelmedi. Sıram geldiğinde bende yaptıracağım. Bizim gibi toplumla iç içe olan kesimlerin mutlaka yaptırması gerekiyor."