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    HaberlerEkonomi Haberleri DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, havalimanlarında alınacak yeni tedbirleri açıkladı
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    11.05.2020 - 11:44 |

    DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, havalimanlarında alınacak yeni tedbirleri açıkladı

    Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla havalimanlarında alınacak yeni önlemleri duyurdu.

    DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, havalimanlarında alınacak yeni tedbirleri açıkladı

    Keskin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, havacılıkta "yeni normal düzene" geçiş sürecindeki "Covid19FreeAirports" projesi kapsamında uygulayacakları yeni önlemleri Türkiye'yi Avrupa'nın zirvesine taşıyan İstanbul Havalimanı'nda incelediklerini belirtti.

    DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, havalimanlarında alınacak yeni tedbirleri açıkladı

    Havalimanına girişten, varış noktalarındaki havalimanlarından çıkışa kadar tüm süreçlerde uygulanan önlemlerin kapsamının genişletileceğini aktaran Keskin, şunları kaydetti:

    "Havalimanlarının fiziki şartları sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenecek. Serbest kurallı check-in kuyrukları ve oturma alanları sosyal mesafe aralığını gözetecek şekilde düzenlenecek. Yoğunluğu ve teması azaltmak amacıyla bagaj alanlarında da gerekli düzenlemeler yapılarak, bagaj bantları arasında yeterli mesafenin bulunması sağlanacak."

    DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, havalimanlarında alınacak yeni tedbirleri açıkladı

    Keskin, açıklamasında konuyla ilgili alınacak önlemlere ilişkin bazı görselleri de paylaştı.

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