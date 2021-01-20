‘Dijitalleşme Sanal Fuarı’ 26 Ocak’ta

TOBB’dan yapılan açıklamaya göre, çevrim içi düzenlenecek fuarda yazılım, telekomünikasyon ve e-ticaret sektöründen 100’e yakın şirket stant açacak. Fuarda, ziyaretçiler sanal ortamda tüm stantları gezebilecek, firma yetkilileriyle yazılı, sesli ve görüntülü iletişime geçebilecek. Fuar süresince, “Ekonomide Dijital Dönüşüm”, “Yeni Normal: Dijitalleşme Paneli”, “Yazılım Sektörünün Uluslararası Rekabette Konumlanması”, “Dijitalleşmenin Anahtarı: 5G ve Nesnelerin İnterneti” başlıklarında çevrim içi seminerler yapılacak. Etkinliğe katılım ücretsiz olacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Küresel salgınla birlikte şirketler için yeni bir dönem başladı. Ticaretin devamı için dijitalleşme bir zorunluluk haline geldi. TOBB olarak özel sektörünün yeni ekonomiye daha hızlı uyum sağlaması için çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Şimdi de TOBB Dijitalleşme Sanal Fuarı’nda teknoloji şirketlerimiz ile KOBİ’lerimizi bir araya getiriyoruz” dedi.