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    29.05.2020 - 10:08 |

    Dış ticaret istatistikleri açıklandı

    Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 41,4, ithalat yüzde 25,0 azaldı.

    Dış ticaret istatistikleri açıklandı

    Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %41,4 azalarak 8 milyar 990 milyon dolar, ithalat %25,0 azalarak 13 milyar 553 milyon dolar olarak gerçekleşti.

    Ocak-Nisan döneminde ihracat %13,7 azaldı, ithalat %1,0 arttı

    Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,7 azalarak 51 milyar 662 milyon dolar, ithalat %1,0 artışla 69 milyar 205 milyon dolar olarak gerçekleşti.

    Dış ticaret açığı Nisan ayında %67,0 arttı

    Nisan ayında dış ticaret açığı %67,0 artarak 2 milyar 732 milyon dolardan, 4 milyar 564 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Nisan ayında %84,9 iken, 2020 Nisan ayında %66,3'e geriledi.

    Dış ticaret açığı Ocak-Nisan döneminde %102,3 arttı

    Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı %102,3 artarak 8 milyar 671 milyon dolardan, 17 milyar 543 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Nisan döneminde %87,4 iken, 2020 yılının aynı döneminde %74,7'ye geriledi.

    Nisan ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %92,7 oldu

    Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Nisan ayında imalat sanayinin payı %92,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %4,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %2,7 oldu.

    2020 Ocak-Nisan döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.

    Nisan ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %73,8 oldu

    Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Nisan ayında ara mallarının payı %73,8, sermaye mallarının payı %15,6 ve tüketim mallarının payı %10,3 oldu.

    Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Ocak-Nisan döneminde ise ara mallarının payı %76,0, sermaye mallarının payı %13,2 ve tüketim mallarının payı %10,4 oldu.

    Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

    Nisan ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 862 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 605 milyon dolar ile ABD, 564 milyon dolar ile Irak, 400 milyon dolar ile İtalya ve 361 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,1'ini oluşturdu.

    Ocak-Nisan döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 4 milyar 896 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 948 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 886 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 2 milyar 773 milyon dolar ile Irak ve 2 milyar 581 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,1'ini oluşturdu.

    İthalatta ilk sırayı Çin aldı

    İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Nisan ayında Çin'den yapılan ithalat 1 milyar 559 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 435 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 202 milyon dolar ile Rusya, 746 milyon dolar ile ABD ve 588 milyon dolar ile Güney Kore izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %40,8'ini oluşturdu.

    Ocak-Nisan döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 6 milyar 577 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 6 milyar 376 milyon dolar ile Rusya, 6 milyar 356 milyon dolar ile Almanya, 4 milyar 519 milyon dolar ile ABD ve 2 milyar 697 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38,3'ünü oluşturdu.

    Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %31,9 azaldı

    Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre ihracat %31,9, ithalat %27,9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %41,4, ithalat %25,1 azaldı.

    Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %4,6 oldu

    Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Nisan ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %92,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %4,6'dır. Ocak-Nisan döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,5'tir.

    Nisan ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %80,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %15,4'tür. Ocak-Nisan döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %78,5'tir. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %14,0'dır.

    Özel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Nisan ayında 8 milyar 439 milyon dolar oldu

    Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %41,6 azalarak 8 milyar 439 milyon dolar, ithalat %28,8 azalarak 12 milyar 441 milyon dolar olarak gerçekleşti.

    Nisan ayında dış ticaret açığı %33,4 artarak 3 milyar dolardan, 4 milyar 2 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Nisan ayında %82,8 iken, 2020 Nisan ayında %67,8'e geriledi.

    Özel ticaret sistemine göre ihracat 2020 Ocak-Nisan döneminde 48 milyar 783 milyon dolar oldu

    Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ocak-Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine %13,9 azalarak 48 milyar 783 milyon dolar, ithalat %0,9 azalarak 65 milyar 923 milyon dolar olarak gerçekleşti.

    Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı %74,6 artarak 9 milyar 814 milyon dolardan, 17 milyar 139 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Nisan döneminde %85,2 iken, 2020 yılının aynı döneminde %74,0'a geriledi.

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