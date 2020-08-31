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    31.08.2020 - 10:20 |

    Dış ticaret rakamları açıklandı

    Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,8 azalarak 15 milyar 12 milyon dolar, ithalat %7,9 azalarak 17 milyar 709 milyon dolar olarak gerçekleşti. Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %5,8, ithalat %7,9 azaldı.

    Dış ticaret rakamları açıklandı

    Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,7 azalarak 90 milyar 15 milyon dolar, ithalat %3,9 azalarak 116 milyar 605 milyon dolar olarak gerçekleşti.

    Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2020 Temmuz ayında %2,7 azalarak 14 milyar 972 milyon dolardan, 14 milyar 562 milyon dolara geriledi.

    Temmuz ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %10,5 azalarak 14 milyar 910 milyon dolardan, 13 milyar 348 milyon dolara geriledi.

    Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Temmuz ayında 1 milyar 214 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %6,6 azalarak 29 milyar 882 milyon dolara geriledi. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %109,1 oldu.Dış ticaret açığı Temmuz ayında %18,2 azaldı.

    Temmuz ayında dış ticaret açığı %18,2 azalarak 3 milyar 297 milyon dolardan, 2 milyar 697 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Temmuz ayında %82,9 iken, 2020 Temmuz ayında %84,8'e yükseldi.

    Dış ticaret açığı Ocak-Temmuz döneminde %55,6 arttı

    Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı %55,6 artarak 17 milyar 85 milyon dolardan, 26 milyar 590 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Temmuz döneminde %85,9 iken, 2020 yılının aynı döneminde %77,2'ye geriledi.

    Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Temmuz ayında imalat sanayinin payı %95,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %2,8, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,6 oldu.

    Ocak-Temmuz döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.

    Temmuz ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %72,3 oldu

    Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Temmuz ayında ara mallarının payı %72,3, sermaye mallarının payı %15,3 ve tüketim mallarının payı %12,2 oldu.

    Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Ocak-Temmuz döneminde ise ara mallarının payı %75,2, sermaye mallarının payı %13,9 ve tüketim mallarının payı %10,6 oldu.

    Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

    Temmuz ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 468 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 973 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 952 milyon dolar ile ABD, 743 milyon dolar ile Irak, 704 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %32,2'sini oluşturdu.

    Ocak-Temmuz döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 8 milyar 567 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 5 milyar 570 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 428 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 4 milyar 816 milyon dolar ile Irak ve 4 milyar 233 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,8'ini oluşturdu.

    İthalatta ilk sırayı Çin aldı

    İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Temmuz ayında Çin'den yapılan ithalat 1 milyar 912 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 835 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 233 milyon dolar ile Rusya, 970 milyon dolar ile ABD, 962 milyon dolar ile Irak izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %39,0'ını oluşturdu.

    Ocak-Temmuz döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 12 milyar 288 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 10 milyar 948 milyon dolar ile Almanya, 9 milyar 964 milyon dolar ile Rusya, 7 milyar 32 milyon dolar ile ABD ve 4 milyar 654 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38,5'ini oluşturdu.

    Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat %15,4, ithalat %9,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat aynı kaldı, ithalat ise %3,2 azaldı.

    Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %2,9 oldu

    Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Temmuz ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %95,1'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %2,9'dur. Ocak-Temmuz döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,4'tür.

    Temmuz ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %82,3'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,3'tür. Ocak-Temmuz döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %80,4'tür. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,2'dir.

    Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,7 azalarak 14 milyar 264 milyon dolar, ithalat %6,6 azalarak 17 milyar 140 milyon dolar olarak gerçekleşti.

    Temmuz ayında dış ticaret açığı %10,7 azalarak 3 milyar 221 milyon dolardan, 2 milyar 876 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Temmuz ayında %82,4 iken, 2020 Temmuz ayında %83,2'ye yükseldi.

    İhracat 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde 85 milyar 140 milyon dolar oldu

    Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine %13,8 azalarak 85 milyar 140 milyon dolar, ithalat %4,5 azalarak 111 milyar 668 milyon dolar olarak gerçekleşti.

    Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı %46,5 artarak 18 milyar 105 milyon dolardan, 26 milyar 528 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Temmuz döneminde %84,5 iken, 2020 yılının aynı döneminde %76,2'ye geriledi.

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