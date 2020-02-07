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    07.02.2020 - 07:00 | | Mithat Yurdakul

    Doğu Akdeniz’de yerli-milli sondaj

    Türkiye Petrol Endüstrilerinde Milli Teknolojiler Çalıştayı, yerli tedarikçiler ile TPAO’yu buluşturacak. Çalıştayda Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri için yerli milli çözümler geliştirilmesi amaçlanıyor

    Doğu Akdeniz’de yerli-milli sondaj

    Doğu Akdeniz’de 4 sismik arama ve sondaj gemisiyle hidrokarbon aramacılığında yeni bir dönemin kapısını aralayan Türkiye, petrol arama ve üretim süreçlerinde kullanılan teknolojinin yerlileştirilmesi için harekete geçti. Farklı sektörden iş insanlarının katılacağı Türkiye Petrol Endüstrilerinde Milli Teknolojiler Çalıştayı (PEMT) ile sondaj gemileri Fatih ve Yavuz’a da yerli teknoloji tedariği sağlanması hedefleniyor.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Enerji ve Maden Politikası’nın üçlü sac ayağını oluşturan “arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa” stratejisinin yerlileştirme ayağını güçlendirmek için yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

    Bu kapsamda petrol arama ve üretim süreçlerinde kullanılan teknolojinin yerlileştirilmesi ve ihtiyaçların yerli tedarikçilerden karşılanması amacıyla PEMT çalıştayı düzenlenecek.

    ‘Biz bize yeteriz’

    Çalıştay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımı ve Türkiye Petrolleri’nin (TPAO) ev sahipliğinde “Biz, bize yeteriz” sloganıyla 10 Şubat’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek. Türkiye’nin dört bir tarafından ve birçok farklı sektörden iş insanlarının katılacağı PEMT ile petrol endüstrisinde yerli teknoloji kullanılması adına önemli bir adım daha atılacak. PEMT yerli tedarikçileri ve TPAO’yu bir araya getirecek ve yerli teknolojik dönüşümü hızlandıracak.

    Fatih ve Yavuz’a yerli teknoloji sağlanacak


    Çalıştay kapsamında yapılması planlanan işbirlikleri ile sondaj gemileri Fatih ve Yavuz’a da yerli teknoloji tedariği sağlanması hedefleniyor. Türkiye, 2019’da 121 kuyuda 34 kule ile kara sondajı gerçekleştirirken, Fatih ve Yavuz sondaj gemileriyle de 5 derin deniz sondajını başarıyla tamamladı. Türkiye’nin milli petrol arama ve üretim şirketi TPAO 2019’da günlük 50 bin varil petrol üretim hedefini aşarak son 20 yılın yurt içi üretim rekorunu kırdı. Yurt içi ve yurt dışı toplam petrol üretiminde ise TPAO tarihinin en yüksek günlük üretimini 150 bin varil ile aştı.

    5 yeni sondaj

    Akdeniz’de çalışmalarını yürüten Türkiye, şimdiye kadar 5 sondaj kuyusunu tamamladı. 2020 içerisinde 5 yeni derin deniz sondajı daha yapacağını duyurdu. Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sismik arama gemileri de arama faaliyetlerini Akdeniz’de sürdürüyor.

    Gemilerin görevi sürüyor

    Fatih ve Yavuz sondaj gemileri, Akdeniz’deki enerji kaynaklarının tespiti çalışmaları kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

    Yavuz sondaj gemisi KKTC’den alınan ruhsat alanlarından “Lefkoşa 1” sahasına ulaştı. Fatih sondaj gemisinin ise son olarak demir attığı Mersin’in Taşuçu Limanı açıklarından ayrılarak yeni lokasyonuna ulaşması ve çalışmalarını burada sürdürmesi bekleniyor. Mevcut göre, sondaj gemileriyle 2020 yılında 5 derin deniz sondajı daha yapılması planlanıyor.

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