Doğu Anadolu'da aralık ayı ihracatı salgına rağmen zirveyi gördü

AA muhabirinin, DAİB ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden yaptığı derlemeye göre, aralık ayında birliğin sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 163 özerk ve serbest bölge ile ülkeye ürün gönderildi.

Aralık 2019'da 164 milyon 713 bin dolarlık ihracat yapan DAİB'in 2020 aralık ihracatı, Kovid-19 sürecine rağmen önceki yıla göre yüzde 36,15'lilk artışla Türkiye'nin yüzde 16 olan ihracat ortalamasını geçerek 224 milyon 252 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Aralık ayında en çok sanayi ve tarımdan ihracat yapıldı

Yurt dışına 2019 yılının aralık ayında 120 milyon 829 bin dolarlık sanayi ürünü, 35 milyon 920 bin dolarlık tarım ürünü satan DAİB üyesi firmalar, 2020 yılının aynı döneminde sanayide yüzde 30,18'lik artışla 157 milyon 293 bin dolarlık, tarımda ise yüzde 55,45'lik artışla 55 milyon 839 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Aralık ayında madencilik sektörünün ihracatı ise önceki yıla göre yüzde 39,63'lük artışla 7 milyon 963 bin dolardan 11 milyon 119 bin dolara çıktı.

Sanayi ürünleri ihracatında ilk sırayı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,86'lık artışla 24 milyon 93 bin dolarla kimya sektörü aldı. Bu sektörü 23 milyon 881 bin dolarla makine, 23 milyon 444 bin dolarla çelik, 20 milyon 210 bin dolarla hazır giyim sektörü takip etti. Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin aralık ihracatı da 17 milyon 260 bin dolar oldu.

DAİB üyesi firmalar, tarım ürünleri kapsamında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 4 milyon 44 bin dolar, yaş meyve ve sebzeden 26 milyon 921 bin dolar, meyve sebze mamullerinden ise 2 milyon 846 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

En fazla ihracat Irak'a yapıldı

Birliğin 2020 aralık ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde 69 milyon 188 bin dolar ile ilk sırada Irak yer aldı.

Yıl boyunca bu alanda liderliğini koruyan Irak'ı 17 milyon 632 bin dolar ile İran, 13 milyon 687 bin dolar ile Almanya, 12 milyon 568 bin dolarla Azerbaycan-Nahçıvan, 6 milyon 234 bin dolar ile Suriye, 5 milyon 189 bin dolar ile İsrail izledi.

TİM Denetim Kurulu Üyesi de olan DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, AA muhabirine, birlik olarak ülke ihracatıyla paralel şekilde 2020 yılına ihracat anlamında çok iyi başladıklarını belirterek "Mart ayına kadar ilk 2 ayda bir önceki yıla göre ortalama yüzde 10'un üzerinde ihracat fazlamız varken maalesef pandemi dolayısıyla mart, nisan, mayıs aylarında ihracatımızda eksilme oldu. Fakat, haziran itibarıyla ihracatımızda tekrar bir toparlanma başladı. Haziran ayını yüzde 64,80 oranında artışla kapatmanın ardından temmuz, ağustos aylarında da ortalama yüzde 15'ler düzeyinde ihracat artışımız oldu." dedi.

Tanrıver, haziran ayıyla başlayan ihracat artışını yıl boyunca sürdürdüklerini ifade ederek aralık ayında hem ülkenin hem de DAİB'in ihracatında artış olduğunu aktardı. Yeni yılın ülke ve ihracatçılar adına hayırlara vesile olmasını dileyen Tanrıver, şunları kaydetti:

"İhracatımızı 7 ay üst üstte artırmayı başardık. Bu ayların çoğunda güçlü çift haneli artışlara imza atıp ihracat rekoru kırdık. Bu sayede çok iyi başladığımız ama pandeminin ihracat üzerindeki etkisiyle kayıp olarak nitelendirilebilecek 2020 yılını, ihracat deneyimimiz ve ihracatçılarımızın dinamik yapısı sayesinde pozitife dönüştürdük. Bu zorlu yılı ihracat artışıyla noktalamamızı sağlayan tüm ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aralık ayında gelen güçlü ihracat artışlarıyla 2021'i çok daha umutlu şekilde karşılıyoruz."