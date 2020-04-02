Doğu Karadeniz’in ihracatındaki yükseliş sürüyor ama ‘corana’ düşündürüyor

Konuyla ilgili bilgiler veren Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkanı Saffet Kalyoncu, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2020 yılı Ocak-Mart döneminde gerçekleşen ihracatın ürün sıralamasında 220 milyon 710 bin 784 dolar tutarında ihracatla Fındık ve Mamulleri’nin birinci sırayı, 42 milyon 584 bin 248 dolar tutarındaki ihracatla Yaş Meyve Sebze Ürünleri’nin ikinci sırayı ve 26 milyon 582 bin 376 dolar tutarındaki ihracatla Su Ürünleri’nin üçüncü sırayı aldığını söyledi.

Kalyoncu, bölgemizden 2020 Ocak-Mart döneminde 109 farklı ülkeye ihracat yapıldığını kaydederek “En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Almanya, Rusya Federasyonu, Gürcistan ve Fransa olmuştur. Bu ülkelerden Almanya’ya yönelik ihracatımızda yüzde 61, Gürcistan’a yönelik ihracatımızda yüzde 45 oranlarında önemli artışlar yaşanmıştır. Ancak dünyayı tehdit eden covid-19 salgının yol açtığı tahribat ve özellikle başta Avrupa olmak üzere önde gelen ihraç pazarlarımızda yayılımı, elbette önümüzdeki dönemde ihracatımıza da olumsuz yansıyacaktır. Bir çok ülkede uygulanan tedbirler, sokağa çıkma yasakları tüketici taleplerini büyük bir oranda düşürmüş ve bir çok alıcılarda bundan dolayı siparişlerini iptal etmiştir. Bu durum ihracatımıza önümüzdeki aylarda önemli oranda olumsuz etki yapacaktır. Elbette bu salgının yol açtığı pazar daralması kısa bir süre için ihracatımıza da olumsuz yansıyacaktır ancak şundan ümitliyiz ki salgının kontrol altına alınması ile hızlı bir şekilde toparlanarak tekrar ihracatımızın artış trendine gireceğinden ümitliyiz” dedi.