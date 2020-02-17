Dolar yeni haftaya nasÄ±l baÅŸladÄ±? Ä°ÅŸte dolarda son durum

Dolar/TL geÃ§en hafta, en son MayÄ±s 2019'da gÃ¶rÃ¼len 6.0680'e kadar yÃ¼kseldikten sonra bu seviyelerin sÄ±nÄ±rlÄ± altÄ±nda 6.05 civarÄ±nda haftaya baÅŸlÄ±yor.

Rusya'da bugÃ¼n TÃ¼rkiye ve Rusya arasÄ±ndaki gerÃ§ekleÅŸecek gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler ve Ocak ayÄ± bÃ¼tÃ§e verileri takip edilirken bankacÄ±lara gÃ¶re haftanÄ±n en Ã¶nemli gÃ¼ndem maddesi ise Merkez BankasÄ± faiz kararÄ± olacak.

Hafta boyunca izlenecek diÄŸer geliÅŸmeler arasÄ±nda TBMM Genel Kurul gÃ¼ndemine gelmesi beklenen bankacÄ±lÄ±k ile ilgili dÃ¼zenleme de yer alÄ±yor. Ã–te yandan CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ± ardÄ±ndan Ä°ÅŸ BankasÄ±'nÄ±n hisse devri Ã¶ngÃ¶ren bir dÃ¼zenlemenin TBMM'ye gelip gelmeyeceÄŸi de piyasalarda takip ediliyor.

PÄ°YASALARDA KORONAVÄ°RÃœS ETKÄ°SÄ°

ABD hisse ve tahvil piyasalarÄ±nÄ±n resmi tatilden dolayÄ± bugÃ¼n iÅŸlem gÃ¶rmeyecek olmasÄ± sebebiyle iÅŸlem hacimlerinin zayÄ±f olmasÄ± bekleniyor. Ã‡in'deki koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±yla ilgili yeni vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n bir Ã¶nceki gÃ¼nkÃ¼ 2,009 seviyesinden Pazar gÃ¼nÃ¼ 2,048'e Ã§Ä±karken koronavirÃ¼sÃ¼n dÃ¼nya ekonomisine olan etkisi konusundaki endiÅŸeler de piyasalarÄ± baskÄ±lamayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Deniz YatÄ±rÄ±m Stratejisti Orkun GÃ¶dek, "Yeni haftada yurt iÃ§inde TCMB-PPK kararÄ± yakÄ±ndan takip edilecek. Piyasa beklentisi 50 baz puan faiz indirimi ile sÃ¼recin korunmasÄ±. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ise PMI verilerinin yanÄ±nda hafta ortasÄ±nda aÃ§Ä±klanacak olan Ocak ayÄ± FOMC toplantÄ±sÄ±na ait tutanaklar yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n Coronavirus ve Fed'in repo operasyonlarÄ±ndaki duruÅŸuna dair fikirlerini Ã¶ÄŸrenmesine imkan tanÄ±yacak" dedi ve ekledi: "ABD piyasalarÄ±nÄ±n kapalÄ± olmasÄ± iÅŸlem hacminde gÃ¼n boyunca aÅŸaÄŸÄ± yÃ¶nde baskÄ±ya neden olabilir. Euro/dolar paritesinin 1.09 altÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ korumasÄ± ve gÃ¼Ã§lÃ¼ dolar temasÄ± geliÅŸmekte olan Ã¼lke para birimlerinde baskÄ±yÄ± devam ettirebilir. Dolar/TL paritesinde 6.05 bÃ¶lgesindeki direnci yakÄ±ndan izliyoruz."

BDDK'nÄ±n swap adÄ±mÄ±nÄ±n da desteÄŸiyle dolar/TL geÃ§en hafta baÅŸÄ±nda 5.9750'ye kadar gerilese de bu seviyelerde kalÄ±cÄ± olamamÄ±ÅŸtÄ±. Kur artan jeopolitik tansiyonun da etkisiyle geÃ§en hafta boyunca yukarÄ± yÃ¶nlÃ¼ bir seyir izledi.







