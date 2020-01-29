Domuz DNA'sı dev şirkete kaç paraya mâl oldu?

Derin Gökçe

Bir süre önce Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimler sonrası Gurme Gıda'nın bazı ürünlerinde domuz genine rastlanmıştı. Peki bu Domuz DNA'sı şirkete kaç paraya mâl oldu? Gurme Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Odabaşı hatanın domuz avcılığı yapan bir personelden kaynakladığını bu personeli tespit etmek için ise 1 ay içinde 1 milyon TL para harcadıklarını iddia etti.

"HAFTALAR BOYUNCA ÜRÜN TOPLADIK"

Ürünlerde bulunan domuz DNA'sının fabrikaya nasıl geldiğini tespit etmek için özel bir ekip oluşturduklarını belirten Odabaşı, milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada,"Ürünleri piyasadan toplama kararı aldık. Haftalar boyunca ürün topladık. Bakım ve onarım faaliyetlerini kontrol ettik. Daha sonra sabotaj ihtimalini değerlendirdik. Tüm girdilerimizi aynı bakanlığın baktığı yöntemle analiz ettik. Bitmiş ürünleri analiz ettiğimizde ise biz de bu tip bir neticeye rastladık." dedi.

TÜRKİYE'DE ÜRÜNLERİMİZ ÇOK AZALDI

Şirket bünyesinde çalışan bir personelin domuz avcılığı ile uğraştığını bu nedenle de ürünlerde domuz genine rastlandığını söyleyen Odabaşı, "Bitmiş ürünlerde Domuz DNA'sına biz de rastladık. PSR teknolojini kullandık ve çemberi daralttık. Sadece tek bir hatta bunun ortaya çıktığını saptadık. Onu da daralttık ve domuz avcılığı yapan personelden kaynaklı olduğu sonucuna vardık. Aylık üretimimiz yarı yarıya düştü. Dış ihracata yöneldik. Türkiye'de ürünlerimiz çok azaldı" dedi.

Yatırımcılardan gelen talep doğrultusunda isim değiştirdiklerini iddia eden Haluk Odabaşı Bifet olarak devam edeceklerini bunu da vatandaşlara bildirdiğini söylüyor.

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner ise PSR teknolojisinin çok detaylı çalıştığını domuz kılının dahi olması halinde burada domuz DNA'sına rastlanabileceğini söylüyor.