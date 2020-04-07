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    HaberlerEkonomi Haberleri Dubai'de ticari faaliyetlerin durdurulması kararı 18 Nisan'a kadar uzatıldı
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    07.04.2020 - 11:05 | | AA

    Dubai'de ticari faaliyetlerin durdurulması kararı 18 Nisan'a kadar uzatıldı

    Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Dubai Ekonomik Kalkınma Dairesi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla alınan ticari faaliyetleri durdurma kararının, 18 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu.

    Dubai'de ticari faaliyetlerin durdurulması kararı 18 Nisan'a kadar uzatıldı

    Dubai Ekonomik Kalkınma Dairesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ticari faaliyetleri durdurma kararının, kentte ulusal dezenfekte çalışmalarının sona ereceği 18 Nisan'a kadar uzatıldığı belirtildi.

    Ekonomik Kalkınma Dairesi, 25 Mart'ta, ticari kurumlara iki hafta süreyle kapılarını kapatma ve faaliyetlerini durdurma talimatı vermişti.

    BAE Sağlık Bakanlığı dün itibarıyla ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybını 11, toplam vaka sayısını ise 2 bin 76 olarak duyurmuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Yapımına başlandıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısının ardından yaptığı açıklamada koronavirüs salgınıyla İstanbul’a iki yeni salgın hastanesi yapılacağını söyledi. Yapılacak hastanelerden biri olan Sancaktepe’de çalışmalar başladı.
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