07.04.2020 - 11:05 | | AA
Dubai'de ticari faaliyetlerin durdurulması kararı 18 Nisan'a kadar uzatıldı
Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Dubai Ekonomik Kalkınma Dairesi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla alınan ticari faaliyetleri durdurma kararının, 18 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu.
Dubai Ekonomik Kalkınma Dairesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ticari faaliyetleri durdurma kararının, kentte ulusal dezenfekte çalışmalarının sona ereceği 18 Nisan'a kadar uzatıldığı belirtildi.
Ekonomik Kalkınma Dairesi, 25 Mart'ta, ticari kurumlara iki hafta süreyle kapılarını kapatma ve faaliyetlerini durdurma talimatı vermişti.
BAE Sağlık Bakanlığı dün itibarıyla ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybını 11, toplam vaka sayısını ise 2 bin 76 olarak duyurmuştu.
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