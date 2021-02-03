Dünya Bankası Türkiye'ye kalkınma projesi için finansman kullandırdı

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, Banka'nın, 2020 yılını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve diğer gelişmeler karşısında sağlam bir yatırım performansıyla kapattığı aktarıldı.

Açıklamada, Dünya Bankası'nın 2020'de Türkiye'ye rekor düzeyde destek sağlayarak toplam tutarı 2,5 milyar doları bulan 9 kritik kalkınma projesi için finansman kullandırdığı bildirildi.

Söz konusu finansal desteğin Dünya Bankası Grubu'nun Türkiye'nin 11'inci Kalkınma Planı'nın uygulanmasına katkıda bulunduğuna işaret edilen açıklamada, 2020'de onaylanan yeni kredilerle birlikte Türkiye'deki aktif kredi portföyünün 21 projeyi desteklemek için kullanılan 6,7 milyar dolar seviyesine ulaştığı kaydedildi.

Dünya Bankası'nın, gelişmekte olan ülkelerin salgına geniş kapsamlı ve hızlı bir şekilde müdahale etme kapasitelerini desteklemek amacıyla şimdiye kadarki en büyük finansman ve bilgi kaynaklarını bir araya getirdiği anımsatılan açıklamada, ülkelerin halk sağlığı müdahalelerini güçlendirmek, yoksul ve kırılgan durumdaki insanları korumak, işletmeleri desteklemek ve ekonomik toparlanmayı hızlandırmak için 160 milyar dolarlık bir kaynağın harekete geçirildiği belirtildi.

Banka'nın Türkiye'de de krize karşı acil durum müdahalelerini desteklemek için hızlı, esnek ve stratejik bir yaklaşım uyguladığı aktarılan açıklamada, 2020 yılında krizin farklı yönlerine cevap verebilmek amacıyla hızlı bir şekilde 5 kalkınma projesinin hazırlandığı bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınına yönelik operasyonlara ek olarak, Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) doğrultusunda, Dünya Bankası'nın düzenli destek programının Türkiye'nin krizden daha güçlü bir şekilde toparlanarak çıkmasını sağlamaya odaklanarak daha adil ve sürdürülebilir büyüme doğrultusunda işlemeye devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, "Dünya Bankası, 2021 yılında da finansmanın harekete geçirilmesine, bilgi çalışmalarına ve küresel deneyim paylaşımına ve böylelikle Türkiye'nin sosyal ve ekonomik kalkınmasının sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan kurumların güçlendirilmesine katkıda bulunmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.