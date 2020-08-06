BİST1.0920.43EURO8.35-0.25USD7.040.01ALTIN462.443.47
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Dünya Bankası'ndan Lübnan'a destek mesajı
    ABONE OL
    06.08.2020 - 00:54 | | AA

    Dünya Bankası'ndan Lübnan'a destek mesajı

    Dünya Bankası Grubu, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından mevcut kaynakların yeniden programlanması ve felaketten etkilenen insanların yaşamları ile geçim kaynaklarının yeniden inşa edilmesini desteklemek için ilave finansman arayışına hazır olduğunu bildirdi.

    Dünya Bankası'ndan Lübnan'a destek mesajı

     

    Bankadan yapılan açıklamada, Beyrut'taki şiddetli patlamadan kaynaklanan can kaybı, yaralanmalar ve meydana gelen büyük çaplı hasar nedeniyle derin üzüntü duyulduğu ifade edildi.

    Dünya Bankasının hızlı bir hasar ve ihtiyaç değerlendirmesi yapmak ve uluslararası standartlar dahilinde yeniden yapılanma planı geliştirmek için uzmanlığını kullanmaya hazır olduğunun belirtildiği açıklamada, bankanın yeniden yapılanma için kamu ve özel sektör desteğini seferber etmek amacıyla Lübnan'ın ortaklarıyla hareket etmeye hazır olduğu kaydedildi.

    Açıklamada, "Dünya Bankası Grubu mevcut kaynakları yeniden programlamak ve felaketten etkilenen insanların yaşamları ile geçim kaynaklarının yeniden inşa edilmesini desteklemek için ilave finansman arayışına hazır olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

    Dünya Bankasının Lübnan'ın uzun süredir ortağı olduğuna işaret edilen açıklamada, bankanın birçok ekonomik ve sosyal zorluğa katlanan, zor zamanların üstesinden gelmek için güç ve dayanıklılık gösteren Lübnan halkının yanında olma taahhüdü yinelendi.

    Göksel Gümüşdağ: "UEFA'ya bildireceğiz"İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Başakşehir kafilesinin kaldığı otele dün gece yapılan havai fişekli saldırıyı UEFA'ya şikayet edeceklerini söyledi. Harcama limitiyle ilgili başkan Gümüşdağ, "Kulüpler Birliği'nden 8 başkanımız federasyona kuralla ilgili görüşme yapmaya gidecek" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Muğla'da Türk kara sularına itilen 37 sığınmacı kurtarıldı

    Muğla'da Türk kara sularına itilen 37 sığınmacı kurtarıldı

    Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

    Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

    Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

    Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

    5 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da yayınlandı - Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası

    5 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da yayınlandı - Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası

    Sıradaki Haber